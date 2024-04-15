Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Gençler Triatlon Kupası, Mersin'de yapılacak

Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Gençler Triatlon Kupası yarışları, 20-21 Nisan'da Mersin'in Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilecek.

Belediyenin açıklamasına göre, kentte Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle 20-21 Nisan'da Dünya Paratriatlon Kupası, Avrupa Gençler Triatlon Kupası ve ulusal yarışlar yapılacak.

Yarışlara 29 ülkeden 140'ı yabancı toplam 380 sporcu katılacak.

Dünya Paratriatlon Kupası'nda mücadele eden sporcular, Paris Olimpiyatları'na katılabilmek için Yenişehir'deki yarışlarda puan toplayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, iki organizasyonun Mersin'de düzenlenmesinin kentin tanıtımı açısında önemli olduğunu belirtti.

Böylesine büyük yarışları Yenişehir ilçesinde düzenlenmesinden dolayı gurur duyduklarını aktaran Özyiğit, şunları kaydetti:

"Dünya’nın dört bir yanından sporcuları Mersin'de ağırlayacağız. Geçtiğimiz yıllarda muhteşem organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle gösterdiğimiz bu büyük başarı Dünya Paratriatlon Kupası'nı kentimize taşıdı. Bu yarışlar çocuklarımıza ve gençlerimize ilham oluyor. Mersinli minik triatletlerimiz var. İnanıyorum ki gelecekte ülkemizi temsil edecek ve önemli başarılara imza atacaklar."