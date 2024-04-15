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        Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:21 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:21
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        Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün sahasında İstanbulspor'a 3-0 yenilen Akdeniz ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı.

        Futbolcular 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, dar alan çalışması gerçekleştirdi.

        Antalyaspor ile Hatayspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak.

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