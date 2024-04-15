Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün sahasında İstanbulspor'a 3-0 yenilen Akdeniz ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı.
Futbolcular 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Antalyaspor ile Hatayspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak.
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