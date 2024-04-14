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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 20:51 Güncelleme: 14.04.2024 - 20:51
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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali
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        Salon:ServetTazegül ﻿

        Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Viola Györgyi (Romanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)

        Fenerbahçe Alagöz Holding: Meesseman 22, Anderson 7, Milic 16, McBride 17, Collier 33, Sevgi Uzun 3, İdil Sacalir, Alperi Onar 2, Tilbe Şenyürek 2, Badiane 4, Lekovic, Laksa,

        Villeneuve d'Ascq LM: Zellous 17, Smalls 12, Diaby 6, Burke 17, Salaun 12, Gueye 3, Heriaud, Abraham, Mununga, Mbaka 6

        1. Periyot: 28-27

        Devre: 58-45

        3. Periyot: 77-61

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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