Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Viola Györgyi (Romanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)
Fenerbahçe Alagöz Holding: Meesseman 22, Anderson 7, Milic 16, McBride 17, Collier 33, Sevgi Uzun 3, İdil Sacalir, Alperi Onar 2, Tilbe Şenyürek 2, Badiane 4, Lekovic, Laksa,
Villeneuve d'Ascq LM: Zellous 17, Smalls 12, Diaby 6, Burke 17, Salaun 12, Gueye 3, Heriaud, Abraham, Mununga, Mbaka 6
1. Periyot: 28-27
Devre: 58-45
3. Periyot: 77-61
MERSİN
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