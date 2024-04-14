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        Hatayspor – İstanbulspor maçının ardından

        Süper Lig'in 32'nci haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 20:26 Güncelleme: 14.04.2024 - 20:30
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        Hatayspor – İstanbulspor maçının ardından
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        Süper Lig'in 32'nci haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor’a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz açıklamalarda bulundu.

        Mücadeleyi değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, “Bu mağlubiyeti kabullenmiyorum. Hele ki İstanbulspor'un durumundan ve bizim durumumuzdan ötürü. Çünkü biz bugün kazansak belki rahat bir nefes alacağız ama bunu almamız için o mücadeleyi ve oyunu gösteremedik. Bir hafta önceki Galatasaray maçı ile bu maç arasındaki performans aralığı çok farklı. O yüzden ben kendi adıma bu mağlubiyeti kabul etmiyorum. Ona göre de bir durum değerlendirmesi yapacağız” dedi.

        OSMAN ZEKİ KORKMAZ: BİZLER İÇİN ÇALIŞAN İNSANLARI MUTLU EDEBİLİRSEK BİZİM İÇİN EN BÜYÜK MUTLULUK BU OLACAKTIR

        İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise, “Birkaç hafta sonra sakat, cezalı ve hasta oyuncuların geri gelmesiyle biraz daha kendimize gelebildik. Son Beşiktaş'ta oynadığımız bir hazırlık maçı vardı. Orada bu ibarelere rastlamıştık. Onu da resmi maçta görmek bizi mutlu etti. Yaptığımız işin, taktiksel sürecin, antrenman sürecinin karşılığını almak mutluluk verici. Bir haftadır futbolcu arkadaşlara bu maçı ve bundan sonraki maçları tesiste çimleri kesen, çamaşırlarımızı yıkayan, yemeklerimizi yapan, odalarımızı temizleyen, zaten konforlu hayatlarımızı daha da konforlu hale getirmek için 7 gün 24 saat uğraşan insanlar için bir şeyler kazandık bugün. Onlar da prim alacak biz alırken. Bu anlamda çok mutluyum. Bizlerin günlük bir kahve içerken harcadığı paralar o insanların hayatında önemli katma değerler üretebilir. Bu anlamda da yine söylüyorum. Kendimizden daha çok bizler için çalışan insanları mutlu edebilirsek bizim için bundan sonraki en büyük mutluluk bu olacaktır” diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz'ın açıklamaları

        -Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in açıklamaları

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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