ZVVZ USK Prag, Kadınlar EuroLeague'de üçüncü oldu

Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final etabı üçüncülük maçında Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag, ÇBK Mersin'i 95-67 mağlup etti ve turnuvayı üçüncü tamamladı. Mücadelenin en skorer ismi ise ZVVZ USK Prag'da 21 sayı kaydeden Valeriane Ayayi oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.