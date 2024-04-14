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        ZVVZ USK Prag, Kadınlar EuroLeague'de üçüncü oldu

        SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Paulo Marques, Paulina Karolina Gajdosz, Franko GracinÇBK Mersin: Copper 18, Hollingsworth 6, Epoupa 14, Mabrey 3, Mavunga 1, Sinem Ataş 3, Kiss 19, Araujo, Asena Yalçın 3, Cornelius,ZVVZ USK Prag: Ayayi 21, Cazorla 19, Magbegor 13, Conde 10, Vorackova 3, Sabally 6, Vyoralova 13, Hof 5, Andelova 3, Sipova 2, Petlanova, Pribylova1'İNCİ PERİYOT: 18-27DEVRE: 36-523'ÜNCÜ PERİYOT: 56-665 FAUL: 34.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 18:40 Güncelleme: 14.04.2024 - 18:45
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        ZVVZ USK Prag, Kadınlar EuroLeague'de üçüncü oldu
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        SALON: Servet Tazegül

        HAKEMLER: Paulo Marques, Paulina Karolina Gajdosz, Franko Gracin

        ÇBK Mersin: Copper 18, Hollingsworth 6, Epoupa 14, Mabrey 3, Mavunga 1, Sinem Ataş 3, Kiss 19, Araujo, Asena Yalçın 3, Cornelius,

        ZVVZ USK Prag: Ayayi 21, Cazorla 19, Magbegor 13, Conde 10, Vorackova 3, Sabally 6, Vyoralova 13, Hof 5, Andelova 3, Sipova 2, Petlanova, Pribylova

        1'İNCİ PERİYOT: 18-27

        DEVRE: 36-52

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-66

        5 FAUL: 34.26 Mavunga (ÇBK Mersin)

        Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final etabı üçüncülük maçında Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag, ÇBK Mersin'i 95-67 mağlup etti ve turnuvayı üçüncü tamamladı. Mücadelenin en skorer ismi ise ZVVZ USK Prag'da 21 sayı kaydeden Valeriane Ayayi oldu.

        Dörtlü Final'de şampiyonluğa ulaşacak takımın belirleneceği Fenerbahçe Alagöz Holding - Villeneuve d'Ascq LM arasındaki karşılaşma bugün saat 19.00'da başlayacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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