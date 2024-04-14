ZVVZ USK Prag, Kadınlar EuroLeague'de üçüncü oldu
SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Paulo Marques, Paulina Karolina Gajdosz, Franko GracinÇBK Mersin: Copper 18, Hollingsworth 6, Epoupa 14, Mabrey 3, Mavunga 1, Sinem Ataş 3, Kiss 19, Araujo, Asena Yalçın 3, Cornelius,ZVVZ USK Prag: Ayayi 21, Cazorla 19, Magbegor 13, Conde 10, Vorackova 3, Sabally 6, Vyoralova 13, Hof 5, Andelova 3, Sipova 2, Petlanova, Pribylova1'İNCİ PERİYOT: 18-27DEVRE: 36-523'ÜNCÜ PERİYOT: 56-665 FAUL: 34.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Paulo Marques, Paulina Karolina Gajdosz, Franko Gracin
ÇBK Mersin: Copper 18, Hollingsworth 6, Epoupa 14, Mabrey 3, Mavunga 1, Sinem Ataş 3, Kiss 19, Araujo, Asena Yalçın 3, Cornelius,
ZVVZ USK Prag: Ayayi 21, Cazorla 19, Magbegor 13, Conde 10, Vorackova 3, Sabally 6, Vyoralova 13, Hof 5, Andelova 3, Sipova 2, Petlanova, Pribylova
1'İNCİ PERİYOT: 18-27
DEVRE: 36-52
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-66
5 FAUL: 34.26 Mavunga (ÇBK Mersin)
Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final etabı üçüncülük maçında Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag, ÇBK Mersin'i 95-67 mağlup etti ve turnuvayı üçüncü tamamladı. Mücadelenin en skorer ismi ise ZVVZ USK Prag'da 21 sayı kaydeden Valeriane Ayayi oldu.
Dörtlü Final'de şampiyonluğa ulaşacak takımın belirleneceği Fenerbahçe Alagöz Holding - Villeneuve d'Ascq LM arasındaki karşılaşma bugün saat 19.00'da başlayacak.
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