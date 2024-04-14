Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler: Mert Güzenge, Bilal Gölen, Bahtiyar Birinci
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Dk. 76 Doğukan Sinik), Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Rivas, Dele-Bashiru (Dk.88 Kamil Ahmet Çörekçi), Matondo, Rui Pedro (Dk. 46 Boudjemaa), Halil Dervişoğlu (Dk.69 Fernandes), Strandberg (Dk. 69 Dadashov)
İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Vorobjovas, Sambissa, Mamadou (Dk. 83 Vefa Temel), Coly, Simon Deli, Emir Kaan Gültekin (Dk. 83 Eren Arda Şan), Loshaj, Ali Yaşar (Dk.72 Okan Erdoğan), Laurentino (Dk.78 Özcan Şahan)
Goller: Dk. 68 Loshaj, Dk. 71 Mamadou, Dk. 87 Vefa Temel (İstanbulspor)
Sarı kart: Dk. 48 Boudjemaa, Dk. 86 Doğukan Sinik (Hatayspor)
MERSİN
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