Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler: Mert Güzenge, Bilal Gölen, Bahtiyar Birinci
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Rivas, Dele-Bashiru, Matondo, Rui Pedro, Halil Dervişoğlu, Strandberg
İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Vorobjovas, Sambissa, Mamadou, Coly, Simon Deli, Emir Kaan Gültekin, Loshaj, Ali Yaşar, Laurentino
MERSİN
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.