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        Mersin'de kaybolan 2'si kardeş 3 çocuk, Adana'da bulundu

        MERSİN'deRamazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınmayan 2'si kardeş 3 çocuk, Adana'daki parkta bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 13:20 Güncelleme: 14.04.2024 - 13:25
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        Mersin'de kaybolan 2'si kardeş 3 çocuk, Adana'da bulundu
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        MERSİN'deRamazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınmayan 2'si kardeş 3 çocuk, Adana'daki parkta bulundu.

        Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde yaşayan İ.E.K. (13) ve ablası N.K. (16) ile Nusratiye Mahallesi'nde oturan kuzenleri M.P. (13), Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü evden çıktı. Bir süre sonra durumu fark eden aileler, çocuklarını aramaya başladı. Bir sonuç çıkmayınca aileler, polise başvurdu. Ekipler, kayıp çocukları bulmak için çalışma başlattı. 3 çocuk, dün akşam saatlerinde Adana'nın Seyhan ilçesindeki Bahçelievler Parkı'nda bulundu. Gündüzleri parkta vakit geçiren, geceleri de camide kaldıkları öğrenilen 3 çocuk, işlemleri sonrası ailelerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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