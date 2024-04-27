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        Toprak kaydı; devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü

        MERSİN'in Anamur ilçesinde, ormanda yol yapımında çalışan operatör Mustafa Söğüt'ün (33) kullandığı iş makinesi, toprak kayması nedeniyle devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 23:04 Güncelleme: 27.04.2024 - 23:10
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        Toprak kaydı; devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü
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        MERSİN’in Anamur ilçesinde, ormanda yol yapımında çalışan operatör Mustafa Söğüt'ün (33) kullandığı iş makinesi, toprak kayması nedeniyle devrildi. İş makinesinin altında kalan Söğüt hayatını kaybetti.

        Olay, ilçenin kuzeybatısındaki ormanda meydana geldi. İddiaya göre, evli ve iki çocuk babası iş makinesi operatörü Mustafa Söğüt, ormanda yol yapımı için çalışmaya başladı. Bu sırada Söğüt’ün çalıştığı yerde toprak kayması meydana geldi. Kaymanın etkisiyle iş makinesi devrilince; Söğüt kepçenin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından iş makinesinin altından çıkarılan Söğüt’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Söğüt’ün cenazesi Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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