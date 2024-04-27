Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 82 Rui Pedro), Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel, Matondo, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 63 Dadashov), Dele-Bashiru, Fernandes (Dk. 63 Halil Dervişoğlu), Strandberg, Rivas
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ba, Ömer Ali Şahiner (Dk. 82 Lima), Opoku, Duarte, Pelkas (Dk. 67 Keny), Pereira, Josef De Souza (Dk. 46 Kemen), Berkay Özcan (Dk. 85 Hamza Güreler), Piatek, Emirhan İlkhan (Dk. 67 Onur Ergün)
Goller: Dk. 5 Piatek, Dk. 69 Kemen (RAMS Başakşehir) Dk. 72 Dadashov (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Emirhan İlkhan, Dk. 25 Josef De Souza, Dk. 63 Duarte (RAMS Başakşehir), Dk. 61 Rivas (Atakaş Hatayspor)
MERSİN
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