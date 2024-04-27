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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 20:06 Güncelleme: 27.04.2024 - 20:06
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Mersin

        Hakemler:Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel, Matondo, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Fernandes, Strandberg, Rivas

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ba, Ömer Ali Şahiner, Opoku, Da Silva, Pelkas, Pereira, Josef De Souza, Berkay Özcan, Piatek, Emirhan İlkhan

        Gol: Dk. 5 Piatek (RAMS Başakşehir)

        Sarı kartlar: Dk. 23 Emirhan İlkhan, Dk. 25 Josef De Souza (RAMS Başakşehir)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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