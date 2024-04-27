Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel, Matondo, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Fernandes, Strandberg, Rivas
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ba, Ömer Ali Şahiner, Opoku, Da Silva, Pelkas, Pereira, Josef De Souza, Berkay Özcan, Piatek, Emirhan İlkhan
Gol: Dk. 5 Piatek (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 23 Emirhan İlkhan, Dk. 25 Josef De Souza (RAMS Başakşehir)
MERSİN
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