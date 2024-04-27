Hatayspor - Başakşehir: 1-2

69’uncu dakikada rakip savunma arkasına sarkan Davidson’un çizgiye inip ortaya çevirdiği topa sert vuran Kemen’in şutunu Erce Kardeşler çıkardı. Dönen top bir kez daha önünde kalan Kemen’in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp ağlarla buluştu: 0-2.

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