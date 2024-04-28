Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 5'inci gününde

        MERSİN'de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Yıldız Dağı'na tırmanış yapıp, dönüşte kaybolduğu ortaya çıkan Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'ı (79) arama çalışmaları, 5'inci gününde sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 10:03 Güncelleme: 28.04.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 5'inci gününde
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Yıldız Dağı'na tırmanış yapıp, dönüşte kaybolduğu ortaya çıkan Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'ı (79) arama çalışmaları, 5'inci gününde sürüyor.

        Konya Selçuk Üniversitesi'nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yapan ve Çumra Meslek Yüksekokulu'nun kurucu müdürü olan Mustafa Taşpınar, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 2 arkadaşı ile Mersin'in Toroslar ilçesindeki 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı'na çıktı. 2 bin 200 metrede kamp kuran grup, tekrar yola devam etti. Taşpınar'ın arkadaşları, 2 bin 700 metrede yorulunca tırmanışı bıraktı. Taşpınar da zirveye doğru tırmanış yapan Ereğli Dağcılık Kulübü üyeleri ile yola devam etti. Taşpınar ile üyeler Yıldız Dağı'nın zirvesine ulaştı. Daha sonra kulüp üyeleri inişe geçti. İniş sırasında üyeler, Taşpınar'ın arkadaşları ile karşılaştı. Bu sırada Mustafa Taşpınar'ın grupla olmadığı ortaya çıktı. Jandarma, AFAD ve AKUT'un da aralarında olduğu çok sayıda arama-kurtarma ekibi çalışma başlattı. Dron, jandarma iz takip köpeği ve helikopterlerin de katıldığı çalışmalardan herhangi bir sonuç çıkmadı. Cep telefonlarının etkin olabilmesi için mobil baz istasyonu kurulurken, Taşpınar'ı arama-kurtarma çalışmaları 5'inci günde de sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        Çin'de hortum felaketi!
        Çin'de hortum felaketi!
        Polis memuru meslektaşlarına ateş açtı
        Polis memuru meslektaşlarına ateş açtı
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        İYİ Parti'nin yeni lideri belli oldu
        İYİ Parti'nin yeni lideri belli oldu
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        OtoTekno'nun yeni bölümü bugün yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü bugün yayında
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        Küresel ısınma erken ergenlik sebebi!
        Küresel ısınma erken ergenlik sebebi!
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        İsrailliler yine sokaklara indi
        İsrailliler yine sokaklara indi
        4,5 yıllık hasret bitti!
        4,5 yıllık hasret bitti!
        İbrahim Yıldız yazdı: Buruk sevinç!
        İbrahim Yıldız yazdı: Buruk sevinç!
        "Ya kupa da olmazsa?"
        "Ya kupa da olmazsa?"
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Hamas iki rehinenin videosunu yayımladı
        Hamas iki rehinenin videosunu yayımladı
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi

        Benzer Haberler

        Toprak kaydı; devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü
        Toprak kaydı; devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü
        Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçının ardından
        Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçının ardından
        Hatayspor - Başakşehir: 1-2
        Hatayspor - Başakşehir: 1-2
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Mersin'de uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü öldü
        Mersin'de uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü öldü