Mersin Emniyeti, araçların önlerinin kesildiği öne sürülen otoyolda denetimlerini artırdı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda gece saatlerinde seyreden araçların önlerine aniden çıkan ve hırsızlık için kumpas kurdukları iddia edilen kişilerle ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlara yönelik çalışma başlatıldı.

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