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        Mersin Emniyeti, araçların önlerinin kesildiği öne sürülen otoyolda denetimlerini artırdı

        Mersin'de polis ekipleri, otoyolda kimliği belirsiz kişilerin araçları durdurmaya çalışıp hırsızlık girişiminde bulundukları iddiası üzerine denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 10:47 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:47
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        Mersin Emniyeti, araçların önlerinin kesildiği öne sürülen otoyolda denetimlerini artırdı
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        Mersin'de polis ekipleri, otoyolda kimliği belirsiz kişilerin araçları durdurmaya çalışıp hırsızlık girişiminde bulundukları iddiası üzerine denetim yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda gece saatlerinde seyreden araçların önlerine aniden çıkan ve hırsızlık için kumpas kurdukları iddia edilen kişilerle ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Asayiş Şubesi ekipleri, söz konusu paylaşımlarda görülen otoyoldaki mevkilerde denetim yaptı.

        Ekipler, Tarsus ilçesinde yaşadıkları belirlenen şüphelilerin, eylemlerini Adana sınırında gerçekleştirdiklerini tespit etti.

        Söz konusu iddialara ilişkin emniyet birimlerine müracaat edilmediği aktarılan açıklamada, otoyoldaki dron destekli uygulama ve denetimlerin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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