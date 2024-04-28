Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de doğa yürüyüşünde kaybolan kişi 5 gündür aranıyor

        Mersin'in Toroslar ilçesinde çıktığı doğa yürüyüşünde kaybolan 79 yaşındaki emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 5 gündür devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 12:55 Güncelleme: 28.04.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de doğa yürüyüşünde kaybolan kişi 5 gündür aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Toroslar ilçesinde çıktığı doğa yürüyüşünde kaybolan 79 yaşındaki emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 5 gündür devam ediyor.

        Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde kaybolduğu değerlendirilen Mustafa Taşpınar için 24 Nisan'da başlatılan arama faaliyetleri sürüyor.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde dağlık alanda yürütülen çalışmaya, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor.

        Şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamayan çalışmalara, zorlu arazi yapısı nedeniyle hava kararmadan önce ara verilecek.

        Konya'dan doğa yürüyüşü için Mersin'e gelen emekli akademisyen Taşpınar'dan 23 Nisan'da haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmiş, ekipler 24 Nisan'da Cocak Deresi mevkisinde arama çalışması başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi
        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        ABD'deki Gazze protestoları müdahalelere rağmen sürüyor
        ABD'deki Gazze protestoları müdahalelere rağmen sürüyor
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        Çin'de hortum felaketi!
        Çin'de hortum felaketi!
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        OtoTekno'nun yeni bölümü bugün yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü bugün yayında
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        4,5 yıllık hasret bitti!
        4,5 yıllık hasret bitti!

        Benzer Haberler

        Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 5'inci gü...
        Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 5'inci gü...
        Toprak kaydı; devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü
        Toprak kaydı; devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü
        Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçının ardından
        Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçının ardından
        Hatayspor - Başakşehir: 1-2
        Hatayspor - Başakşehir: 1-2
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig