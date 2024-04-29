Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 6'ncı gününde

        MERSİN'de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Yıldız Dağı'na tırmanış yapan ve dönüşte kaybolduğu ortaya çıkan emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'ı (79) arama çalışmaları, 6'ncı gününde sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 10:50 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 6'ncı gününde
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN'de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Yıldız Dağı'na tırmanış yapan ve dönüşte kaybolduğu ortaya çıkan emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'ı (79) arama çalışmaları, 6'ncı gününde sürüyor.

        Konya Selçuk Üniversitesi'nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yapan ve Çumra Meslek Yüksekokulu'nun kurucu müdürü olan Mustafa Taşpınar, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 2 arkadaşı ile Mersin'in Toroslar ilçesindeki 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı'na çıktı. 2 bin 200 metrede kamp kuran grup, tekrar yola devam etti. Taşpınar'ın arkadaşları, 2 bin 700 metrede yorulunca tırmanışı bıraktı. Taşpınar da zirveye doğru tırmanış yapan Ereğli Dağcılık Kulübü üyeleri ile yola devam etti. Taşpınar ile üyeler Yıldız Dağı'nın zirvesine ulaştı. Daha sonra kulüp üyeleri inişe geçti. İniş sırasında üyeler, Taşpınar'ın arkadaşları ile karşılaştı. Bu sırada Mustafa Taşpınar'ın grupla olmadığı ortaya çıktı. Jandarma, AFAD ve AKUT'un da aralarında olduğu çok sayıda arama-kurtarma ekibi çalışma başlattı. Dron, jandarma iz takip köpeği ve helikopterlerin de katıldığı çalışmalardan herhangi bir sonuç çıkmadı. Cep telefonlarının etkin olabilmesi için mobil baz istasyonu kurulurken, Taşpınar'ı arama-kurtarma çalışmaları 6'ncı gününde sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Borsa haftaya rekorla başladı
        Borsa haftaya rekorla başladı
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Threads, Türkiye'de kullanıma kapatıldı
        Threads, Türkiye'de kullanıma kapatıldı
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Anne ile gelin alevlerin ortasında kaldı! Tandır faciası!
        Anne ile gelin alevlerin ortasında kaldı! Tandır faciası!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        2 çocuğunun annesi Buse'yi tüfekle katletti!
        2 çocuğunun annesi Buse'yi tüfekle katletti!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        "Herkes kendi burnuna baksın"
        "Herkes kendi burnuna baksın"
        Kartal yuvaya dönüyor!
        Kartal yuvaya dönüyor!
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni
        Eski nişanlısını öldürüp müebbet almıştı! Sıcak gelişme!
        Eski nişanlısını öldürüp müebbet almıştı! Sıcak gelişme!
        Gözler İspanya Başbakanı'nda: İstifa edecek mi?
        Gözler İspanya Başbakanı'nda: İstifa edecek mi?
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        EYT’nin birinci yılında neler oldu?
        EYT’nin birinci yılında neler oldu?
        Endemik dağ lalelerinin üzerinde drift!
        Endemik dağ lalelerinin üzerinde drift!
        Hortum vurdu, acil durum ilan edildi!
        Hortum vurdu, acil durum ilan edildi!

        Benzer Haberler

        Mersin Emniyeti, araçların önlerinin kesildiği öne sürülen otoyolda denetim...
        Mersin Emniyeti, araçların önlerinin kesildiği öne sürülen otoyolda denetim...
        Mersin'de doğa yürüyüşünde kaybolan kişi 5 gündür aranıyor
        Mersin'de doğa yürüyüşünde kaybolan kişi 5 gündür aranıyor
        Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 5'inci gü...
        Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 5'inci gü...
        Toprak kaydı; devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü
        Toprak kaydı; devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü
        Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçının ardından
        Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçının ardından
        Hatayspor - Başakşehir: 1-2
        Hatayspor - Başakşehir: 1-2