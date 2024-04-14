Hatayspor - İstanbulspor: 0-3

87’nci dakikada İstanbulspor bir gol daha buldu. Sağ kanattan rakip ceza sahası önüne gelen Vefa Temel şutunda top ağlara gitti: 0-3.

14’üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Jackson’un vuruşunda soluna iyi uzanan kaleci Erce Kardeşler çıkardı. Dönen topta Mamadou şansını denedi ancak Erce Kardeşler bir kez daha gole izin vermedi.

12’nci dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Loshaj ceza alanı içerisinde rakip Massanga’nın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını işaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.