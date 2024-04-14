Hatayspor - İstanbulspor: 0-3
STAT: MersinHAKEMLER: Mert Üzenge, Vefa Temel, Özcan ŞahanHATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kerim Alıcı (Dk.
STAT: Mersin
HAKEMLER: Mert Üzenge, Vefa Temel, Özcan Şahan
HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kerim Alıcı (Dk. 76 Doğukan Sinik), Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Halil Dervişoğlu (Dk. 70 Fernandes), Dele-Bashiru (Dk. 89 Kamil Ahmet Çörekçi), Rui Pedro (Dk. 46 Boudjema), Strandberg (Dk. 70 Dadashov), Rivas
İSTANBULSPOR: Alp Arda - Sambissa, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Ali Yaşar (Dk. 73 Okan Erdoğan), Loshaj, Vorobjovas, Jackson (Dk. 78 Özcan Şahan), Mamadou (Dk. 84 Vefa Temel), Emir Kaan Gültekin (Dk. 83 Eren Arda Şan)
GOLLER: Dk. 68 Loshaj, Dk. 72 Mamadou, Dk. 87 Vefa Temel (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Boudjemaa, Doğukan Sinik (Hatayspor),
Süper Lig'in 32'nci haftasında Hatayspor sahasında İstanbulspor’a 3-0 mağlup oldu.
6’ncı dakikada Halil Dervişoğlu’nun pasıyla ceza sahasına hareketlenen Pedro’nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
12’nci dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Loshaj ceza alanı içerisinde rakip Massanga’nın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını işaret etti.
14’üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Jackson’un vuruşunda soluna iyi uzanan kaleci Erce Kardeşler çıkardı. Dönen topta Mamadou şansını denedi ancak Erce Kardeşler bir kez daha gole izin vermedi.
20’nci dakikada Ghoulam’ın kullandığı uzun taçta rakip savunma arkasına sarkan Dele-Bashiru’nun vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanında auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
68’inci dakikada konuk ekip öne geçti. Uzun pasla savunma arkasına sarkan Jackson’un yerden içeri çevirdi. Boş pozisyonda Loshaj’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
71’inci dakikada İstanbulspor farkı 2'ye çıkarttı. Hızlı gelişen atakta rakip ceza sahasına sarkan Emir Kaan Gültekin’in pasında boş durumda kalan Mamadou topu ağlara gönderdi: 0-2.
87’nci dakikada İstanbulspor bir gol daha buldu. Sağ kanattan rakip ceza sahası önüne gelen Vefa Temel şutunda top ağlara gitti: 0-3.
Karşılaşma İstanbulpsor’un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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