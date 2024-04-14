Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Atakaş Hatayspor-İstanbulspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor'a sahasında 3-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, "Kendi adıma bu mağlubiyeti kabul etmiyorum. Ona göre de bir durum değerlendirmesi yapacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 19:06 Güncelleme: 14.04.2024 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atakaş Hatayspor-İstanbulspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor'a sahasında 3-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, "Kendi adıma bu mağlubiyeti kabul etmiyorum. Ona göre de bir durum değerlendirmesi yapacağız." dedi.

        Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleri İstanbulspor'un 3-0 gibi net bir galibiyet aldığını söyledi. İstanbulspor'u tebrik eden Demirel, rakiplerinin çok iyi oynadığını kaydetti.

        Bu mağlubiyeti kabullenmediğini dile getiren Demirel, şöyle konuştu:

        "Hele ki İstanbulspor'un durumundan ve bizim durumumuzdan ötürü. Biz bugün kazansak belki rahat bir nefes alacaktık ama almamız için o mücadeleyi ve oyunu göstermeliydik. Bir hafta önceki Galatasaray maçı ile bu maç arasındaki performans aralığı çok farklı. O yüzden kendi adıma bu mağlubiyeti kabul etmiyorum. Ona göre de bir durum değerlendirmesi yapacağız."

        - İstanbulspor cephesi

        İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz da istedikleri oyunu sahaya yansıttıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, şunları söyledi: Korkmaz, şöyle devam etti:

        "Birkaç hafta sonra sakat, cezalı ve hasta oyuncuların geri gelmesiyle biraz daha kendimize gelebildik. Son Beşiktaş'ta oynadığımız bir hazırlık maçı vardı. Orada bu ibarelere rastlamıştık. Onu da resmi maçta görmek bizi mutlu etti. Yaptığımız işin, taktiksel sürecin, antrenman sürecinin karşılığını almak mutluluk verici."

        Bugün keyifli bir maç oynadıklarını vurgulayan Korkmaz, skor üzerinde şov yapmak istemediğini aktardı. Hayal ve hedef kurmanın önemine değinen Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Bir haftadır futbolcu arkadaşlara 'bu maçı ve bundan sonraki maçları tesiste çimleri kesen, çamaşırlarımızı yıkayan, yemeklerimizi yapan, odalarımızı temizleyen, zaten konforlu hayatlarımızı daha da konforlu hale getirmek için 7 gün 24 saat uğraşan insanlar için kazanmalıyız' dedik. Kazandık bugün. Onlar da prim alacak biz alırken. Bu anlamda çok mutluyum. Bizlerin günlük bir kahve içerken harcadığı paralar o insanların hayatında önemli katma değerler üretebilir. Bu anlamda da yine söylüyorum. Bizler için çalışan insanları mutlu edebilirsek bizim için en büyük mutluluk bu olacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        Maç başladı!
        Maç başladı!
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        Çay içerken polisten kaçan şüpheliyi yakaladı!
        Çay içerken polisten kaçan şüpheliyi yakaladı!
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Ayrılmak istiyor!
        Ayrılmak istiyor!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        "Titanic izletecekti"
        "Titanic izletecekti"
        Romantik anlar damga vurdu
        Romantik anlar damga vurdu
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Aşırı makyaj ve kozmetik cilt bariyerini 18'li yaşlarda çökertiyor
        Aşırı makyaj ve kozmetik cilt bariyerini 18'li yaşlarda çökertiyor
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı

        Benzer Haberler

        ZVVZ USK Prag, Kadınlar EuroLeague'de üçüncü oldu
        ZVVZ USK Prag, Kadınlar EuroLeague'de üçüncü oldu
        Hatayspor - İstanbulspor: 0-3
        Hatayspor - İstanbulspor: 0-3
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali
        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Mersin'de kaybolan 2'si kardeş 3 çocuk, Adana'da bulundu
        Mersin'de kaybolan 2'si kardeş 3 çocuk, Adana'da bulundu