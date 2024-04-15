Dünya Paratriatlon Kupası, 20-21 Nisan'da Yenişehir'de yapılacak

Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde 20-21 Nisan’da düzenlenecek Dünya Paratriatlon Kupası, Avrupa Triatlon Gençler Kupası ve ulusal yarışlarla triatlon sporunun kalbi Mersin’de atacak. 29 ülkeden 140’ı yabancı toplam 380 sporcu Akdeniz’in mavi sularında yüzecek, palmiyeler altında bisiklet sürecek ve Mersin’in güzel sahilinde koşacak. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersinlileri hafta sonu Yenişehir sahil şeridinde yapılacak yarışları izlemeye davet etti.

Başkan Abdullah Özyiğit’in göreve gelmesiyle 2019 yılında Yenişehir Triatlonu’nu düzenleyen Mersin Yenişehir Belediyesi, gösterdiği başarıyla kısa sürede Avrupa’nın en önemli triatlon organizasyonlarını ve önde gelen triatletlerini Mersin’e çekti. 2019 yılında ilk kez Mersin’de bir triatlon yarışı düzenlenmesini sağlayan ve geçtiğimiz yıl Avrupa yarışlarını kente taşıyan Yenişehir Belediyesi, şimdi de Dünya Paratriatlon Kupası’na ev sahipliği yapacak. Yenişehir’de düzenlenecek Dünya Paratriatlon Kupası’nda mücadele eden sporcular Paris Olimpiyatları’na katılabilmek için Yenişehir’deki yarışlarda puan toplayacak.Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) iş birliğiyle yapılacak yarışlarda dünyanın en iyi paratriatletleri ve Avrupa’nın gelecek vaat eden genç triatletleri Yenişehir sahil şeridi ve Adnan Menderes Bulvarı’nda mücadele edecek.