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        Dünya Paratriatlon Kupası, 20-21 Nisan'da Yenişehir'de yapılacak

        Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde 20-21 Nisan'da düzenlenecek Dünya Paratriatlon Kupası, Avrupa Triatlon Gençler Kupası ve ulusal yarışlarla triatlon sporunun kalbi Mersin'de atacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:09 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:15
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        Dünya Paratriatlon Kupası, 20-21 Nisan'da Yenişehir'de yapılacak
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        Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde 20-21 Nisan’da düzenlenecek Dünya Paratriatlon Kupası, Avrupa Triatlon Gençler Kupası ve ulusal yarışlarla triatlon sporunun kalbi Mersin’de atacak. 29 ülkeden 140’ı yabancı toplam 380 sporcu Akdeniz’in mavi sularında yüzecek, palmiyeler altında bisiklet sürecek ve Mersin’in güzel sahilinde koşacak. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersinlileri hafta sonu Yenişehir sahil şeridinde yapılacak yarışları izlemeye davet etti.

        Başkan Abdullah Özyiğit’in göreve gelmesiyle 2019 yılında Yenişehir Triatlonu’nu düzenleyen Mersin Yenişehir Belediyesi, gösterdiği başarıyla kısa sürede Avrupa’nın en önemli triatlon organizasyonlarını ve önde gelen triatletlerini Mersin’e çekti. 2019 yılında ilk kez Mersin’de bir triatlon yarışı düzenlenmesini sağlayan ve geçtiğimiz yıl Avrupa yarışlarını kente taşıyan Yenişehir Belediyesi, şimdi de Dünya Paratriatlon Kupası’na ev sahipliği yapacak. Yenişehir’de düzenlenecek Dünya Paratriatlon Kupası’nda mücadele eden sporcular Paris Olimpiyatları’na katılabilmek için Yenişehir’deki yarışlarda puan toplayacak.Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) iş birliğiyle yapılacak yarışlarda dünyanın en iyi paratriatletleri ve Avrupa’nın gelecek vaat eden genç triatletleri Yenişehir sahil şeridi ve Adnan Menderes Bulvarı’nda mücadele edecek.

        20-21 Nisan tarihlerinde düzenlenecek yarışlarda sporcular ilk olarak Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre yüzecek. Parkuru tamamlayan katılımcılar, denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre bisiklet sürecek. Etabı bitiren yarışmacılar, son olarak 2 tur olacak şekilde 5 kilometre koşacak.

        Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası’nın Mersin’de düzenlenmesinin kentin tanıtımı ve marka değeri açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Dünya Triatlon Birliği'nin internet sayfasında yayımlanan 2024’ün yarış programında dünyanın en önemli kentleri arasında Mersin ve Yenişehir var. Bizim için büyük bir gurur. Kentimizin tanıtımına katkı sunuyor. Dünyanın dört bir yanından sporcuları Mersin’de ağırlayacağız. Geçtiğimiz yıllarda muhteşem organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle gösterdiğimiz bu büyük başarı Dünya Paratriatlon Kupası’nı kentimize taşıdı. Bu yarışlar çocuklarımıza ve gençlerimize ilham oluyor. Mersinli minik triatletlerimiz var. İnanıyorum ki gelecekte ülkemizi temsil edecek ve önemli başarılara imza atacaklar" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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