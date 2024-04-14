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        Fenerbahçe Alagöz Holding üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonu

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Ariadna Chueca, Viola Györgyi, Gvidas GedvilasFENERBAHÇE: Sevgi Uzun 3, Alperi Onar 2, Meesseman 22, Anderson 7, Miliç 16, Tilbe Şenyürek 2, Mcbride 17, Badiane 4, Collier 33, Laksa VİLLENEUVE: Zellous 17, Smalls 12, Gueye 3, Heriaud, Mununga, Diaby 6, Burke 17, Salaun 12, Mbaka 61'İNCİ PERİYOT: 28 - 27DEVRE: 58 - 45 3'ÜNCÜ PERİYOT: 77 - 61Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar EuroLeague finalinde Fransız temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 mağlup ederek üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 21:14 Güncelleme: 14.04.2024 - 21:14
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        Fenerbahçe Alagöz Holding üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonu
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Ariadna Chueca, Viola Györgyi, Gvidas Gedvilas

        FENERBAHÇE: Sevgi Uzun 3, Alperi Onar 2, Meesseman 22, Anderson 7, Miliç 16, Tilbe Şenyürek 2, Mcbride 17, Badiane 4, Collier 33, Laksa

        VİLLENEUVE: Zellous 17, Smalls 12, Gueye 3, Heriaud, Mununga, Diaby 6, Burke 17, Salaun 12, Mbaka 6

        1'İNCİ PERİYOT: 28 - 27

        DEVRE: 58 - 45

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 77 - 61

        Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar EuroLeague finalinde Fransız temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM’yi 106-73 mağlup ederek üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonu oldu. Mücadelenin en skorer ismi attığı 33 sayıyla Fenerbahçe’den Collier oldu. Sarı-lacivertliler, üst üste iki kez Euroleague'de şampiyon olarak bunu başaran ilk Türk takımı oldu.

        BAKAN BAK'TAN FENERBAHÇE'YE TEBRİK MESAJI

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, FIBA Kadınlar EuroLeague Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

        Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Ülkemizin ev sahipliğinde Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan FIBA Kadınlar EuroLeague Dörtlü Finali'nde Villeneuve d'Ascq LM takımını 106-73 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding'i kutluyorum. Sahada gösterdikleri muazzam takım ruhu ve kararlılık, onları zirveye taşıdı. Bu başarı, tüm oyuncu, teknik ekip ve yönetimin emeğinin bir sonucudur. Gelecek sezonlarda da aynı başarıyı sürdürmelerini diliyorum. EuroLeague Dörtlü Finali'nde mücadele eden bir diğer temsilcimiz ÇBK Mersin'i de tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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