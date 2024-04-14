Fenerbahçe Alagöz Holding üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonu

SALON:Servet Tazegül

HAKEMLER: Ariadna Chueca, Viola Györgyi, Gvidas Gedvilas

FENERBAHÇE: Sevgi Uzun 3, Alperi Onar 2, Meesseman 22, Anderson 7, Miliç 16, Tilbe Şenyürek 2, Mcbride 17, Badiane 4, Collier 33, Laksa

VİLLENEUVE: Zellous 17, Smalls 12, Gueye 3, Heriaud, Mununga, Diaby 6, Burke 17, Salaun 12, Mbaka 6

1'İNCİ PERİYOT: 28 - 27

DEVRE: 58 - 45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 77 - 61

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar EuroLeague finalinde Fransız temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM’yi 106-73 mağlup ederek üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonu oldu. Mücadelenin en skorer ismi attığı 33 sayıyla Fenerbahçe’den Collier oldu. Sarı-lacivertliler, üst üste iki kez Euroleague'de şampiyon olarak bunu başaran ilk Türk takımı oldu.