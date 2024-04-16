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        Mersin'de park halindeki 20 aracın lastikleri kesildi

        MERSİN'de park halindeki 20 aracın lastiği kimliği belirsiz kişi tarafından kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 14:16 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:20
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        Mersin'de park halindeki 20 aracın lastikleri kesildi
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        MERSİN'de park halindeki 20 aracın lastiği kimliği belirsiz kişi tarafından kesildi.

        Olay, merkez Akdeniz ilçesinin Cami Şerif Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah araçlarının başına gelen sürücüler lastiklerinin patlak olduğunu fark etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen sürücüler, sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin lastikleri kestiğini tespit etti. 20 aracın lastiğinin kesildiği saptanırken, şikayet üzerine polis soruşturma başlattı. Aracının lastiğini değiştiren İsmail Toğa, "Sokaktaki neredeyse tüm araçların lastiği kesilmiş. Bu olayı yapandan şikayetçi olduk" dedi.

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