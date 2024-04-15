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        Mersin Devlet Opera ve Balesi, müzelerde ücretsiz konser verecek

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Tango Ruhu" konserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 20:16 Güncelleme: 15.04.2024 - 20:16
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi, müzelerde ücretsiz konser verecek
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Tango Ruhu" konserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Tango Ruhu" konserleri yarın saat 14.00'te Tarsus St. Paul Anıt Müzesi'nde, 24 Nisan Çarşamba saat 14.00'te Mersin Deniz Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

        Serin Saybaşılı, Hakan Bölükbaşı, Serkan Sevinç'in sahne alacağı konserlerde piyanoda sanatçılara Rufina Usmanova eşlik edecek.

        Konserler ücretsiz gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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