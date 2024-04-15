Mersin Devlet Opera ve Balesi, müzelerde ücretsiz konser verecek
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Tango Ruhu" konserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Tango Ruhu" konserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.
MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Tango Ruhu" konserleri yarın saat 14.00'te Tarsus St. Paul Anıt Müzesi'nde, 24 Nisan Çarşamba saat 14.00'te Mersin Deniz Müzesi'nde gerçekleştirilecek.
Serin Saybaşılı, Hakan Bölükbaşı, Serkan Sevinç'in sahne alacağı konserlerde piyanoda sanatçılara Rufina Usmanova eşlik edecek.
Konserler ücretsiz gerçekleştirilecek.
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