Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi Mersin'den uğurlandı

        Türk Kızılay tarafından Gazze'ye ulaştırılması için hazırlanan 3 bin 774 ton insani yardım malzemesini taşıyan gemi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 14:58 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi Mersin'den uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Kızılay tarafından Gazze'ye ulaştırılması için hazırlanan 3 bin 774 ton insani yardım malzemesini taşıyan gemi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı.

        İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkıyla dayanışma amacıyla tedarik edilen gıda, bebek malzemeleri, uyku tulumu ve glütensiz ürünlerden oluşan 3 bin 774 tonluk yardımın yüklendiği gemide hazırlıklar tamamlandı.

        Mersin Uluslararası Limanı'ndaki rıhtımda bulunan "9. İyilik Gemisi" için uğurlama töreni düzenlendi.

        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, törendeki konuşmasında, yüreklerinin bir tarafının Gazze'deki çocuklar, kadınlar, insanlarla attığını söyledi.

        Yardım amacıyla kenetlendiklerini dile getiren Yılmaz, "Yapılması gereken en önemli şey kalıcı ateşkes çağrısını her gün daha yüksek sesle yinelemek çünkü bu işin çözümü ancak kalıcı ateşkesle sağlanacaktır." dedi.

        Yılmaz, Filistin halkı için vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının el ele verdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Emanetlerin hepsini bir araya getiriyoruz. Bazen AFAD, bazen Türk Kızılay gemisi organize ediyoruz ama bu gemilere AFAD, Kızılay değil 'İyilik Gemisi' diyoruz. Bu 'İyilik Gemileri'nin yükü iyilik, rotası Gazze ve insanlık. Biz, orada mağdur olan, temel ihtiyaç maddelerine erişimde güçlük çeken insanlara el uzatmaya çalışıyoruz. Bugün 9. İyilik Gemisi ile aslında Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran birinci ülkenin Türkiye olduğunun tescillendiğini bir kere daha görüyoruz."

        Geminin, 3 bin 774 ton yardımla bugüne kadar tek seferde gönderilen en fazla ürünü taşıdığını ifade eden Yılmaz, yardımlarda glütensiz ürünlerin de olduğu 227 bin gıda kolisinin, suyun ve hijyen malzemelerinin yer aldığını anlattı.

        Yılmaz, Gazze'deki acıların son bulmasını dileyerek, "Yardımlarımız tek seferlik ya da kısa süreli değil. Yardımlarımız Gazze'deki bütün ihtiyaçlar bitene kadar devam edecek, sürekli yardımlardır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından gemi yola çıktı.

        - Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

        Gemi, yaklaşık 40 saat sürecek deniz yolcuğuyla Gazze'ye en yakın bölge olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacak.

        Limana yanaşacak gemiden indirilecek insani yardım malzemeleri, tırlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak.

        Buradaki gümrük işlemlerinden sonra malzemeler, Filistin Kızılayına teslim edilecek.

        Filistin Kızılayı da yardımları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

        Türk Kızılay ile AFAD işbirliğinde bugünü kadar 13 uçak ve 8 gemiyle toplamda 39 bin 697 ton çeşitli insani yardım malzemesi Gazze'ye gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Galatasaray kâr açıkladı
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        İşte elektrikli metrobüs
        İşte elektrikli metrobüs
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Naci Görür'den erken uyarı sistemi tepkisi: Depremden daha fazla zarar verir
        Naci Görür'den erken uyarı sistemi tepkisi: Depremden daha fazla zarar verir
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Antibiyotikler çoğu alt solunum yolu enfeksiyonlarında etkili değil
        Antibiyotikler çoğu alt solunum yolu enfeksiyonlarında etkili değil
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı

        Benzer Haberler

        Mersin'de park halindeki 20 aracın lastikleri kesildi
        Mersin'de park halindeki 20 aracın lastikleri kesildi
        Gazze'ye yardım ulaştıracak "9. İyilik Gemisi"nde çölyak hastaları da unutu...
        Gazze'ye yardım ulaştıracak "9. İyilik Gemisi"nde çölyak hastaları da unutu...
        Mersin'de park halindeki 20 aracın lastikleri kesildi
        Mersin'de park halindeki 20 aracın lastikleri kesildi
        Mersin Devlet Opera ve Balesi, müzelerde ücretsiz konser verecek
        Mersin Devlet Opera ve Balesi, müzelerde ücretsiz konser verecek
        Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Gençler Triatlon Kupası, Mersin'de yapı...
        Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Gençler Triatlon Kupası, Mersin'de yapı...
        Mersin'de depoda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de depoda çıkan yangın söndürüldü