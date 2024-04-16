Silifke'de şiir yazma ve resim yapma yarışması düzenlendi

Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilkokul ve ortaokullar arası şiir yazma ve resim yapma yarışması düzenlendi.

Göksu Deltası'nda sürdürülebilir tarım için Bitki Koruma Ürünleri ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atıkların Toplanması ve Bertaraf Edilmesi Projesi kapsamında düzenlenen resim yapma ve şiir yazma yarışmasına ilkokul ile ortaokul öğrencileri katıldı.

Silifke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.