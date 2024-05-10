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        Mersin'de Meryem Ana figürlü 2 heykel ve 72 obje ele geçirildi

        Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Meryem Ana figürlü 2 heykel ve 72 objeyi satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 14:40 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:40
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        Mersin'de Meryem Ana figürlü 2 heykel ve 72 obje ele geçirildi
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        Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Meryem Ana figürlü 2 heykel ve 72 objeyi satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ilçesinde tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen kişi takibe alındı.

        Adresine operasyon düzenlenen şüpheli yakalandı.

        Zanlının depo olarak kullandığı yerde yapılan aramada, Meryem Ana figürlü 2 heykel ile anahtar, mumluk ve pusulanın da aralarında olduğu 72 obje ele geçirildi.

        Eserler incelenmesi için Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Jandarmaya götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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