        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        17. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'na Türk sporcular damga vurdu

        Mersin'de bu yıl 17. kez organize edilen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nda erkeklerde Hüseyin Can, kadınlarda ise Bahar Yıldırım birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 12:28 Güncelleme: 19.10.2025 - 12:28
        17. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'na Türk sporcular damga vurdu
        Mersin'de bu yıl 17. kez organize edilen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nda erkeklerde Hüseyin Can, kadınlarda ise Bahar Yıldırım birinci oldu.

        Büyükşehir Belediyesince organize edilen 21 kilometrelik yarı maraton, Tarsus ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

        Maratona Türkiye, İsviçre, Kırgızistan, Etiyopya, Rusya, Kenya, Danimarka, Tacikistan, Japonya, Bulgaristan, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 432 sporcu katıldı.

        Organizasyon kapsamında halk koşusu da düzenlendi.

        - Genel klasmandaki 6 madalyanın 5'i Türk sporcularda

        Aynı noktada sona eren yarışmanın genel klasmanında kadınlar ve erkeklerde 6 madalyanın 5'ini Türk sporcular kazandı.

        Erkeklerde Hüseyin Can'ın 1.03.57'lik derecesiyle birinci olduğu maratonda, kadınlarda da Bahar Yıldırım 1.13.19'luk süresiyle ilk sırayı elde etti.

        Parkurun tamamlanmasının ardından yapılan törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        21 kilometrelik maratonu ilk 3 sırada tamamlayan atletler şöyle sıralandı:

        - Yarı maraton kadınlar

        1. Bahar Yıldırım (Türkiye) - 1.13.19

        2. Derya Kunur (Türkiye) - 1.13.56

        3. Hirut Jemberu Girma (Etiyopya) - 1.14.25

        - Yarı maraton erkekler

        1. Hüseyin Can (Türkiye) - 1.03.57

        2. Ali Kaya (Türkiye) - 1.04.19

        3. Ahmet Alkanoğlu (Türkiye) - 1.05.21

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

