Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ ölüm yıl dönümünde Mersin'deki mezarı başında anıldı

Mersin'de 110 yaşında hayatını kaybeden Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı.

Çığ'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 17 Kasım 2024'te yaşamını yitiren Çığ'ın Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Ziyarette Çığ'ı anan katılımcılar, aileye başsağlığı diledi.

Çığ'ın kızı Esin Çığ, gazetecilere, annesini kaybetmenin acısını derinden hissettiğini söyledi.

Günlerinin zor geçtiğini dile getiren Çığ, şöyle konuştu:

"Onu çok özlüyorum. Bazen 'Şunu anneme anlatayım' diyorum, birden uyanıyorum. Yaşama motivasyonum annemmiş. Artık hiçbir şey zevk vermiyor. Annem son bir yılını yatakta geçirdi ama zihni çok iyiydi. Konuşuyordu, hatırlıyordu, biliyordu. Hatta son anlarında bile zihni çok açıktı. Bizim için büyük kayıp."

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki eğitiminin ardından uzman olarak atandığı İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde Sümeroloji alanında bilimsel çalışmalar yapan Muazzez İlmiye Çığ, tedavi gördüğü Mersin'deki özel hastanede 110 yaşında vefat etmişti.