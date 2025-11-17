Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ ölüm yıl dönümünde Mersin'deki mezarı başında anıldı

        Mersin'de 110 yaşında hayatını kaybeden Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 15:27 Güncelleme: 17.11.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ ölüm yıl dönümünde Mersin'deki mezarı başında anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de 110 yaşında hayatını kaybeden Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı.

        Çığ'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 17 Kasım 2024'te yaşamını yitiren Çığ'ın Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

        Ziyarette Çığ'ı anan katılımcılar, aileye başsağlığı diledi.

        Çığ'ın kızı Esin Çığ, gazetecilere, annesini kaybetmenin acısını derinden hissettiğini söyledi.

        Günlerinin zor geçtiğini dile getiren Çığ, şöyle konuştu:

        "Onu çok özlüyorum. Bazen 'Şunu anneme anlatayım' diyorum, birden uyanıyorum. Yaşama motivasyonum annemmiş. Artık hiçbir şey zevk vermiyor. Annem son bir yılını yatakta geçirdi ama zihni çok iyiydi. Konuşuyordu, hatırlıyordu, biliyordu. Hatta son anlarında bile zihni çok açıktı. Bizim için büyük kayıp."

        Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki eğitiminin ardından uzman olarak atandığı İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde Sümeroloji alanında bilimsel çalışmalar yapan Muazzez İlmiye Çığ, tedavi gördüğü Mersin'deki özel hastanede 110 yaşında vefat etmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Zehirlenme felaketinde 4 kişi adliyeye sevk edildi!
        Zehirlenme felaketinde 4 kişi adliyeye sevk edildi!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Sokak ortasında şiddetli tartışma
        Sokak ortasında şiddetli tartışma
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?

        Benzer Haberler

        Başkan Seçer'in kardeşi Arzu Seçer hayatını kaybetti
        Başkan Seçer'in kardeşi Arzu Seçer hayatını kaybetti
        Tarsus'ta çocuklara özel etkinlik
        Tarsus'ta çocuklara özel etkinlik
        Mersin'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
        Mersin'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
        Mersin'de kaçak kazı operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
        Mersin'de kaçak kazı operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
        MESKİ, Camili Mahallesi'nde içme suyu terfi hattını yeniledi
        MESKİ, Camili Mahallesi'nde içme suyu terfi hattını yeniledi
        Mersin'de kadınlara sağlıklı sınırlar eğitimi
        Mersin'de kadınlara sağlıklı sınırlar eğitimi