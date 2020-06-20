Vali Su: “Babalarımız, en büyük yol göstericilerimizdir”

Mersin Valisi Ali İhsan Su, babaların, çocuklarının en büyük yol göstericisi olduklarını, haklarının maddi bir değerle asla ödenemeyeceğini belirterek, tüm babaların Babalar Gününü kutladı.

Vali Su, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, babaların, özveri ve güven kavramlarıyla abideleştiğini vurgulayan Su, “Bizleri hayata en iyi şekilde hazırlamak için her türlü çaba ve fedakarlığı gösteren, yaşamımızın her anında en büyük yol göstericimiz, en güçlü destek kaynağımız olan babalarımızın Babalar Gününü en içten duygularımla kutluyorum. Koca bir çınar gibi daima yanımızda durarak varlıklarıyla bizlere güç veren, herhangi bir maddi değerle ölçülemeyecek haklarını asla ödeyemeyeceğimiz; özveri ve güven kavramlarının şahıslarında abideleştiği tüm babalarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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