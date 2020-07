Toroslar Belediyesinin Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine, kaymakamdan başarı belgesi

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı verdiği mücadelede kapsamında Toroslar Kaymakamlığı tarafından ödüllendirildi. Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan Toroslar Belediyesi personeline, göstermiş oldukları özverili ve gayretli çalışmaları dolayısıyla İlçe Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin tarafından başarı belgesi verildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve ekibi, pandemi sürecinin güvenilir ve kontrol altında tutulabilir olması amacıyla yaptığı çalışmalarla takdir topladı. Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Toroslar Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan Toroslar Belediyesi personeli, özverili ve gayretli çalışmaları dolayısıyla Kaymakamı Şahin tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.



Kaymakam Şahin, başarı belgelerini tek tek verdi

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Şahin, pandemi sürecinin koordineli bir şekilde yürütülmesine önemli katkılar sunun Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'a teşekkür ederek, bir plaket takdim etti. Şahin, daha sonra koordinasyonda görev alan belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personeline de başarı belgelerini tek tek vererek, teşekkür etti.



"Bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık"

Pandemi sürecinde Başkan Yılmaz'ın ve belediye personelinin mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir başarı sergilediğini ifade eden Kaymakam Şahin, "Bu çalışmanın başarıya ulaşmasında en önemli faktörlerden birisi de belediyemizin bize desteğiydi. Pandemi süresince Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz, her konuda bize destek verdi, yetişti ve bütün imkanlarını sundu. Ve bu süreci alnımızın akıyla başarılı bir şekilde tamamladık. Bu sürecin devam etmesinde, yürütülmesinde sizlerin çok büyük katkısı var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi başarılı kıldınız, ilçemiz covid19 ile mücadelede örnek ilçelerden birisi oldu. Başta belediye başkanımız olmak üzere belediye başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Şunu da biz gösterdik ki, böyle zamanlarda çok iyi bir çalışma sergileyebilecek bir ilçeyiz" dedi.



"Pandemi sürecinin kahramanlarıyla gurur duyuyorum"

Başkanı Yılmaz ise Kaymakam Şahin'e nazik düşüncesi için teşekkür ederek, "Kaymakamımızın bu takdiri bizi daha da motive etti ve güçlendirdi. Mutlu olduk, gurur duyduk. Biz büyük bir aileyiz ve hep beraber daha güzel işler yapacağız inşallah" diye konuştu.

Pandemi sürecini birlik ve beraberlik içerisinde başarıyla atlattıklarını vurgulayan Yılmaz, "Gerçekten zor bir süreç geçirdik. En önemli zorluk da çerçevesini, süresini ve niteliğini bilmediğimiz, her gün araştırdığımız ve konuştuğumuz bir süreç yaşadık. Bu süreçte başkan yardımcılarımızdan işçimize, hocalarımızdan psikologlarımıza ve şoförlerimize kadar tüm personelimizle birlik ve beraberlik içerisinde koordinasyon içerisinde bir çalışma yaptık. Mesai mefhumu gözetmedik. Geceleri toplantı yapıldı, her genelge incelendi. Hatta genelgeler gelmeden önce olabilecekler üzerinde düşünüldü ve hazırlık yapıldı. Kaymakamımızın önderliğinde başarılı bir çalışma oldu. Göreve geldiğimiz bir yılı aşkın süredir halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Pandemi süreci de en zor süreçti ama manevi olarak en çok tatmin olduğumuz hizmet dönemi oldu. Büyüklerimizin ekmeğine, yoğurduna kadar evlerine götüren, yanlarında olan ve sağlık hizmetinde destek veren çok fazla kahraman var burada. Pandemi sürecinin kahramanlarıyla gurur duyuyorum. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

