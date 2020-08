Mersin'de kesilen ormanlık araziler yeniden ağaçlandırılıyor

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir birine yakın iki farklı alanda yaşanan ağaç katliamı sonrası bölgedeki ormanlık alanlar yeniden ağaçlandırılıyor.

Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak bin 511 ağacın kesildiği 74 dönümlük alanı temizleyerek içerisine dikilen limon fidanlarını söken Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, daha önce işgal edilen toplan 146 dönüm alanı işgalden kurtararak 'İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı’ olarak tescil etti. Etrafını dikenli tellerle çevirerek fıstıkçamı, kızılçam, mavi servi, kara servi, akasya, dişbudak, akçaağaç, defne, söğüt, okaliptüs, harnup ve ahlat türlerinden oluşan toplam 10 bin 100 fidan dikti.

Piknik alanı yapılması için başvuru yapıldı

Daha önce özel kişi ya da kişiler tarafından kesim yapılarak iki kez limon fidanı dikilen 15 dönümlük başka bir arazide de talana son verildi. Orman Bölge Müdürlüğünün diktiği fidanları da sökerek yeniden limon fidanı dikilen arazide, Mezitli Belediyesi'nin ısrarlı takibi ve girişimleri sonrası yeni bir adım atıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri iş makineleri yardımıyla tüm alanı temizleyerek işgalden arındırdı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası harekete geçen Mezitli Belediyesi, alanın ağaçlandırılarak tüm Mersinlilerin kullanabileceği bir piknik alanı yapılması amacıyla Orman Bölge Müdürlüğüne başvuru yaptı.

Bin 511 ağaç kesildi, 10 bin fidan dikildi

Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ve ekibine gösterdikleri duyarlılık ve ormanların korunmasındaki ısrarları nedeniyle teşekkür eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Biz Mezitli halkının hakkını savunmak adına üzerimize düşen kamuoyunu oluşturduk. Bu orman talanına karşı başarılı olunmasında en büyük paylardan birisi de talanın önüne geçmek için mücadele veren Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinindir. Kamunun hakkını savunmak adına verdiğimiz mücadeleye büyük destek verdiler. Kesilen bin 511 ağacın yerine eski talan alanlarını da katarak toplam 10 bin 100 fidan dikerek bu yolda en büyük mücadeleyi göstermişlerdir. Bizim orman katliamlarının daha iyi anlaşılması için müze yapılmasını istediğimiz alan, 'İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı’ oldu. Son derece mutluyuz. Şimdi de daha önce talan edilen 15 dönümlük başka bir arazide de yine ısrarla yapılmak istenen işgal engellendi. Biz de Mezitli Belediyesi olarak bu alanın tüm Mersinlilerin kullanacağı piknik alanı olarak belediyemize devredilmesi amacıyla resmi başvurumuzu yaptık. Bu konuda alınacak kararı bekliyoruz” dedi.

"Talana karşı gösterilen ısrar, azmimizi ve mücadelemizi arttırdı"

Verilen bu mücadelenin bölgede orman katliamı yapma niyetinde olanların da direncini düşüreceğine inandığını ifade eden Tarhan, "Orman Bölge Müdürlüğümüz, oluşan kamuoyu ile birlikte alanların talanına karşı ısrarla mücadele vermiştir. Özellikle son alanda kesilen ağaçların 10 katına varan fidan dikilmesi her türlü takdire şayan bir davranıştır. Biz de Mezitli Belediyesi olarak her türlü talana karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Mezitli’de yaşayan vatandaşlarımızın hakkını sonuna kadar savunacağız. Böyle güzel gelişmeler yaşandıkça bu yöndeki mücadelemiz ve azmimiz artmaktadır. Tüm halkımızı bizleri bu mücadelemizde yalnız bırakmamaya, her kim olursa olsun, halkın olanı talan etmeye çalışanlara ortak ses çıkarmaya çağırıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.