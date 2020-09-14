Toroslar Belediyesi, Doğa Yürüyüşü düzenledi

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, bu yıl ilk kez Doğa Yürüyüşü düzenledi. Doğa severler, 7 kilometrelik yürüyüşte, temiz havada spor yapmanın keyfini yaşadı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğa Yürüyüşü temiz havada spor yapmak isteyenlerin ilgi odağı oldu. Tarihi Kızılgeçit Köprüsüne gerçekleştirilen yürüyüş etkinliğinde doğaseverler, Yeniköy'den Aladağ Mahallesi'ne eşsiz manzara eşliğinde yürümenin keyfini yaşadı. Belediye, yürüyüş öncesi katılımcıların ulaşımı için 3 farklı noktadan servis kaldırdı.

Doğa yürüyüşü, Yeniköy Mahallesinde başlayarak yaklaşık 7 kilometrelik bir parkurun sonunda Aladağ Mahallesinde bulunan Tarihi Kızılgeçit Köprüsünde son buldu. 7'den 70'e yoğun ilgi gören yürüyüşe, Toroslar Kent Konseyi Başkanı Ümit Erşan ve Yürütme Kurulu Üyeleri, belediye meclis üyeleri, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin ekibi, Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Toroslar Doğayı Yaşatma ve Ekoturizm Derneği (TODOYDER) ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Mersin Şubesinin üyeleri de katıldı.

Pandemi tedbirlerine uyularak gerçekleşen yürüyüşte, Toroslar'ın doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetme imkanı bulan vatandaşlar, şehrin gürültüsünden uzak, doğanın içinde keyifli bir hafta sonu geçirdi. Etkinlik sırasında yürüyüşe katılanlara Toroslar Belediyesi tarafından kumanya ikramı da yapıldı. Doğaseverler, bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Toroslar'ın doğal güzellikleri içinde eğlenceli bir hafta sonu geçiren vatandaşlar, doğa yürüyüşü etkinliği için Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.



"Sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşlerimiz devam edecek"

Doğa yürüyüşüne katılan tüm hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Yılmaz, "Amacımız, sadece yürüyüş yapmak değil, Toroslarımızda doğa sporlarını geliştirmek, ilçemizin doğal ve eşsiz güzelliklerini daha çok insanımızın tanımasını sağlamaktır. İlçemiz, birçok tarihi ve kültürel varlığa sahip. Sağlıklı yaşam için spora önem veriyoruz. Bu kapsamda doğa yürüyüşlerimiz devam edecek" dedi.

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