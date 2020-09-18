31 yıldır ne evlerini alabiliyorlar ne paralarını Uzun süredir Hollanda'da yaşayan Havva ve Hamza Tosun çifti, 1989 yılında Mersin'de girdikleri kooperatiften 31 yıldır evlerini alamıyor 17 yıldır mahkemelik olan yaşlı çift, ya yatırdıkları paraların iadesini ya da evlerinin verilmesini istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

31 yıldır ne evlerini alabiliyorlar ne paralarını Uzun süredir Hollanda'da yaşayan Havva ve Hamza Tosun çifti, 1989 yılında Mersin'de girdikleri kooperatiften 31 yıldır evlerini alamıyor 17 yıldır mahkemelik olan yaşlı çift, ya yatırdıkları paraların iadesini ya da evlerinin verilmesini istiyor

İHA

31 yıldır ne evlerini alabiliyorlar ne paralarını Uzun süredir Hollanda'da yaşayan Havva ve Hamza Tosun çifti, 1989 yılında Mersin'de girdikleri kooperatiften 31 yıldır evlerini alamıyor 17 yıldır mahkemelik olan yaşlı çift, ya yatırdıkları paraların iadesini ya da evlerinin verilmesini istiyor

Uzun süredir Hollanda'da yaşayan Havva ve Hamza Tosun çifti, 1989 yılında Mersin'de girdikleri kooperatifte 31 yıldır evlerini alamıyor. Olayla ilgili 32 bin euro dolandırılan, 17 yıldır mahkemeleri süren yaşlı çift, ya yatırdıkları paraların iadesini ya da evlerinin verilmesini istiyor.
70 yaşındaki Tosun çifti, 31 yıldır evlerini almak için uğraşıyor. 1989 yılında girdikleri kooperatife 32 bin euro para yatıran ancak bina bittiğinde "karar defterinde isminiz yok" denilerek evleri verilmeyen Tosun çifti, 17 yıldır hukuk mücadelesini sürdürüyor. 2003 yılından beri mahkemelik olan olayda artık karar verilmesini isteyen yaşlı çift, yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

"17 yıldır mahkeme devam ediyor"
Başlarından geçen olayla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Havva Tosun, (70), 50 senedir Hollanda’da yaşadıklarını söyledi. 1989 yılında Mersin’de bir kooperatife girdiklerini söyleyen Tosun, “Resmi kanallardan yatırdığımız paraların dekontları elimizde var. Kooperatif bitti bize daire vermediler. Bizim gibi 56 kişi daha var. Bize ‘karar defterinde isminiz yok’ diye evimizi vermediler. Bina 130 metrekareydi. Bizi dolandıran adam orada başkandı. Orada bize bina vermeyince ben dedi size başka kooperatif kuracağım, size oradan 2 daire vereyim dedi. Çünkü yeni yapacağı daireler diğerinin yarısı kadardı. Biz de mecbur tamam dedik. Tapuya gittik 2 daire vereceğim demişti ama yine bir daire verdi. Bir de burada tapu masrafları diye 3 bin liramızı daha aldı. Bize ev vereceği binanın su basmanı atıldı ve öyle kaldı. Yıllardır ne bina diye bir şey yok. Bizim gibi kaç kişi orada mağdur oldu. Bugüne kadar 32 bin euro para yatırdık. Bu adam ya paramı versin ya da dairemi versin. Ben bunun cezalandırılmasını istiyorum, neden milleti dolandırıyor. Ben yurt dışında bunun için mi çalıştım. Ben buraya bir yatırım olsun diye yaptım. 2003 yılında mahkemeye verdik ve 17 yıldır mahkeme devem ediyor. Sahte protokoller yapmış. Allah’tan yaptığı sahte protokollerden sonra bizim elimizde gerçek yapılmış protokoller var. Sahte evraktan da bu şahsın cezalandırılması gerekir. Adalet istiyoruz" dedi.

"Ne evimizi veriyorlar ne paramızı alabiliyoruz"
Hamza Tosun (70) ise 1989 yılında kooperatife girdiklerini dile getirdi. 1993 yılında binaların bittiğini kaydeden Tosun, “Karar defterinde ismimiz olmamasını bahane ederek bize daire vermediler. Biz paraları kooperatif başkanına yatırıyorduk. Bir süre sonra da onu başkanlıktan atmışlar. Bizi dolandıran o adamın yanına gittik ve konuştuk. Kendisi bize ‘beni de mağdur ettiler, ben sizi mağdur etmeyeceğim’ dedi. Bize ‘size bu dairenin yerine 2 daire vereceğim’ diye söyledi. Bize 3 bin lira karşılığında bir tapu verdi ama şu ana kadar o vereceği binanın sadece su basmanı yapılmış durumda. 17 yıldır mücadele ediyoruz. Şu ana kadar mahkemeden hiçbir sonuç çıkmadı. Ne evimizi veriyorlar ne paramızı alabiliyoruz. Biz artık bizim davamızın sonuçlanmasını istiyoruz, adalet istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

4. Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi başladı MTSO Başkanı Kızıltan: “Bölgeyi biz yönetirsek refah sağlayabiliriz”
YEREL HABERLER 4. Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi ...
Mezitli Belediye çalışanlarına 'teşekkür plaketi'
YEREL HABERLER Mezitli Belediye çalışanlarına 'teşekkür plaketi'
Kızıltan, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantısında sorun ve talepleri anlattı
YEREL HABERLER Kızıltan, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey ...
‘Arktika’, dünyanın en büyük ve en güçlü nükleer buzkıranı olacak
YEREL HABERLER ‘Arktika’, dünyanın en büyük ve en güçlü nükleer ...
Mersin Uluslararası Müzik Festivali, pandemi dolayısıyla ertelendi Bu yıl 19.'sunun düzenlenmesi planlanan Mersin Uluslararası Müzik Festivali, korona virüs salgını dolayısıyla gelecek yıla ertelendi
YEREL HABERLER Mersin Uluslararası Müzik Festivali, pandemi ...
Mersin'e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Mersin'e şehit ateşi düştü
Mersin’e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Mersin’e şehit ateşi düştü
Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreninde, küçük İsmail duygulandırdı
YEREL HABERLER Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreninde, küçük ...
Toroslar'da, piknik ve mesire alanları düzenli olarak temizleniyor
YEREL HABERLER Toroslar'da, piknik ve mesire alanları düzenli olarak ...
Mut'un çöpü geri dönüşüme gönderiliyor
YEREL HABERLER Mut'un çöpü geri dönüşüme gönderiliyor
Şehitlerin madalyaları çocuklarına Mersin’de 11 şehit ailesi ile 18 gaziye 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi Duygu dolu anların yaşandığı törende bazı şehitlerin madalyalarını çocukları aldı
YEREL HABERLER Şehitlerin madalyaları çocuklarına Mersin’de 11 şehit ...
Mezitli’de Gatto Gabriel ile Latin rüzgarı
YEREL HABERLER Mezitli’de Gatto Gabriel ile Latin rüzgarı
MTSO Başkanı Kızıltan: “Bölgemizde her 5 gençten biri işsiz” Kızıltan, son dönemde ‘ev gençleri’ diye yeni bir terimin ortaya çıktığına dikkat çekerek, bu gençlerin yüksek öğrenim görmüş, iş bulamamış, ailesiyle oturup, onlardan geçinen kesim olduğunu söyledi Kızıltan: “Bu ev gençlerine iş bulabilmek için çözüm üretmemiz gerekiyor” “Mersin’de yılın ilk 7 ayında ihracat yıllık bazda yüzde 2 artarak 1,7 milyar dolara ulaştı” “Bütçeden aldığımız 6 milyar, verdiğimiz 10 milyar”
YEREL HABERLER MTSO Başkanı Kızıltan: “Bölgemizde her 5 gençten biri ...
Yenişehir’de zumba dans gösterisi
YEREL HABERLER Yenişehir’de zumba dans gösterisi
Erdemli'de Diyanet Külliyesi Projesi
YEREL HABERLER Erdemli'de Diyanet Külliyesi Projesi
MTSO’dan Türkiye’de bir ilk: Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Türkiye’de bir ilke imza atarak, Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi kuracaklarını söyledi Kızıltan: “Herkes Çukurova Havalimanının bir an bitirilmesini bekliyor” “Mersin Sağlık Köyü Projesinin fizibilite çalışmalarına başladık”
YEREL HABERLER MTSO’dan Türkiye’de bir ilk: Endüstriyel Tasarım ve ...
Tarsus'ta 'Turizm Rotası Yürüyüşü' gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Tarsus'ta 'Turizm Rotası Yürüyüşü' gerçekleştirildi
Erdemli'de trafik eğitim parkuru yeni sezona hazır
YEREL HABERLER Erdemli'de trafik eğitim parkuru yeni sezona hazır
Toroslar'da yollar yenileniyor
YEREL HABERLER Toroslar'da yollar yenileniyor
Başkan Tarhan’a 'Yılın Belediye Başkanı' ödülü
YEREL HABERLER Başkan Tarhan’a 'Yılın Belediye Başkanı' ödülü
Cansız mankene maske takılması gülümsetti
YEREL HABERLER Cansız mankene maske takılması gülümsetti
Su kuyusunda cesedi bulunan esnafın ölümüne 2 tutuklama
YEREL HABERLER Su kuyusunda cesedi bulunan esnafın ölümüne 2 ...
Vali Su'dan akraba ve ev ziyaretleri uyarısı Mersin Valisi Ali İhsan Su, İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği korona virüs genelgesi doğrultusunda, maskesini takıp denetime çıktı Şehrin en işlek caddeleri ile toplu taşıma araçlarında denetime katılan Vali Su, vatandaşları maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda uyarırken, zorunlu olmadıkça akraba ve ev ziyaretlerine gitmemesini istedi
YEREL HABERLER Vali Su'dan akraba ve ev ziyaretleri uyarısı Mersin ...
Tarımda gelişmiş olan ülkelerin hepsinin nükleer santrali var Leningrad NGS Çevre Koruma Departmanı Müdürü Aleksandra Tkaçeva: "Nükleer santrallerin tarım arazileri üzerinde olumsuz bir etkisi yok" Kalinin NGS Çevre Koruma Departman Müdürü Andrey Danilkin: "Tesis yakınındaki doğal kaynakların durumu ekolojik sistemin ne kadar iyi durumda olduğunu kanıtlıyor"
YEREL HABERLER Tarımda gelişmiş olan ülkelerin hepsinin nükleer ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X