Mersin'de 11 kök kenevir ele geçirildi

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Mersin'de jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada, 11 kök kenevir bitkisi ile 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesine bağlı Günyurdu Mahallesi'nde bir şahsın evinde ve bahçesinde uyuşturucu yetiştirdiği tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 kişiyi gözaltına alırken, evde yapılan aramada 11 kök kenevir ile 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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