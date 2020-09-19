Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK, transfer çalışmalarına devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediye GSK, 20202021 sezonu için transferlerine devam ediyor. Sezon öncesi birçok deneyimli sporcuyla anlaşan Mersin Büyükşehir Belediye GSK, yeni sezonda Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde mücadele edecek olan Kadınlar Voleybol Takımı’na 13 yeni isim ekledi.

Güçlü bir kadro oluşturmayı amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediye GSK, faaliyet gösterdiği branşlarda önemli başarılar elde etmek için hedef büyütüyor. Bu doğrultuda çalışmalar yürüten Mersin Büyükşehir Belediye GSK, kadrosuna kattığı yeni isimlerle yeni sezona hazırlanıyor. Transferlerini sürdüren kulüp, bu sezon Sultanlar Ligi’nde ter dökmüş tecrübeli isim Müge Ocakçı’nın yanı sıra Melis Korkmaz, Yeliz Baykara, Bilge Ediz Turgut, Buse Akyol, Asena Simge Gül, Asya Yıldırım, Burçin Özkılınç, Zeliha Hilal Erkan, Nil Erboğa, Azra Ela Say, İlayda Bolat ve Melisa Bolat ile anlaşma yaptı. Sözleşmelerin imzalandığı törende, Kulüp Başkanı Özgür Timur, Kulüp Koordinatörü Suat Özdal, takım antrenörü Murat Oğuz ve voleybolcular yerini aldı.

Çalışmalarıyla ilgili konuşan Başkan Özgür Timur, “Transferlerimizi teknik ekibimizin isteği doğrultusunda gerçekleştirdik. Ligin güçlü isimlerini bir araya getirerek tek hedefimiz olan şampiyonluk yolunda kararlı adımlarla yürüyeceğiz. Taraftarlarımızı da genç sporcularımıza destek vermeye davet ediyorum” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye GSK, 20202021 sezonunda Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi’nde mücadele edecek basketbol takımının kadrosuna 8 yeni oyuncu katmış, geçtiğimiz günlerde Barbaros Bozkurt, Cihan Amasyalı, Sezgin Eriş, Asım Özberkan, Yusuf Poturoğlu, Yalçın Azizmahmutoğlu, Çağıl Topbaş ve Eren Beyaz ile sözleşme imzalamıştı.

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