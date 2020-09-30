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Engelli öğrenci Ayşe'nin bilgisayar ve internet sevinci

DHA

Engelli öğrenci Ayşe'nin bilgisayar ve internet sevinci


Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) MERSİN'in Erdemli ilçesinde 3 yıldır evde eğitim gören ve pandemi nedeniyle derslerinden uzak kalan yürüme engelli 3'üncü sınıf öğrencisi Ayşe Solmaz'a (10), öğretmeni Elif Çatal'ın çabalarıyla hayırseverler tarafından bilgisayar ve yazıcı hediye edildi, evine de internet bağlandı. 
Erdemli Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Ayşe Solmaz, öğretmeni Elif Çatal tarafından 3 yıldır evinde gördüğü eğitime, pandemi nedeniyle ara verildi. Evde eğitim öğretmeni Elif Çatal, yürüme engelli öğrencisi Ayşe Solmaz'ın bilgisayarı ve interneti olmadığı için EBA'daki dersleri takip edemediğini fark etti. Öğretmen Çatal, 3 yıldır eğitim verdiği öğrencisinin derslerinden geri kalmaması amacıyla ihtiyaçlarının tedarik edilmesi için durumu hayırsevler kişilere anlattı. Hayırsever vatandaşların yardımı ile Solmaz'ın bilgisayar, yazıcı, internet gibi uzaktan eğitimi takip edeceği ihtiyaçları giderildi.
'AYŞE, ARTIK EBA'DAN DERSLERİNİ TAKİP EDEBİLECEK'  
Öğrencisi için büyük çaba harcayan Çatal, "Çeşitli programlarını yükledik. Yazıcıdaki tonerini karşıladık. Diğer masraflarını giderdik. Ayşe'nin evine internet bağlantısı yaptık. Artık Ayşe bundan sonra tek başına EBA'ya girip derslerini takip edebilecek. Ayşe artık kimseye ihtiyaç duymadan uzaktan canlı eğitimlere de katılabilecek. Öğretmeninin online gönderdiği ödevleri çıkarabilecek ve istediği boyama resimlerini yazıcıdan kendi çıkarabilecek. Bu dönemde öğrencilerimize ve çocuklarımıza yardımcı olmamız gerekiyor. Ayşe'nin de artık sorunu kalmadı. Ben bütün hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.
Bundan böyle derslerini internet yardımı ile bilgisayar üzerinden yapabileceğini söyleyen Ayşe Solmaz da, kendisine yardımcı olan başta öğretmeni Elif Çatal'a ve hayırsever vatandaşlara teşekkür ettiğini belirterek, çok mutlu olduğunu ifade etti.
Ayşenin mutluluğuna ortak olmak için evinde ziyaret eden Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ise, "Şu an uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Uzaktan eğitim sürecinde de öğrencilerimizin sıkıntı yaşamaması için hem öğretmenlerimiz, hem biz elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Ayşe, evde eğitim gören bir öğrencimiz. Bu zorlu süreçte Ayşe'nin bilgisayar ve internet sıkıntısı öğretmeni Elif Çatal sayesinde giderildi. Öğretmenimizin girişimleri ile bilgisayar, internet ve yazıcı temin edildi. Ben Elif öğretmenimizi tebrik ediyorum. Ayşemizi de kutluyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2020-09-30 02:29:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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