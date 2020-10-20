Mersin iş dünyası, pandemi sürecinde işletmelere desteğin artmasını istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin iş dünyası, pandemi sürecinde işletmelere desteğin artmasını istiyor

İHA

Mersin iş dünyası, pandemi sürecinde işletmelere desteğin artmasını istiyor

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 31 Nolu İşletme Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, pandemi sürecinde işletmelerin ekonomik olarak zor durumda olduğuna dikkat çekerek, işletmelere desteğin artmasını istediler.
Danışmanlardan mali müşavirlere, güvenlik şirketlerinden iş sağlığı ve güvenliği firmalarına kadar çok çeşitli meslek grubunu bünyesinde barındıran MTSO 31 Nolu İşletme Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, pandemi sürecinin işletmeler üzerindeki etkilerini değerlendirdi. İşletmelerin zor bir süreçten geçtiğini belirten meclis üyeleri, bu dönemin daha az hasarla atlatılabilmesi adına beklentileri dile getirdi.

“Geleneksel maliye ve para politikası gerekli”
Meclis Üyesi ve yeminli mali müşavirlik firması sahibi Ahmet Akın, pandemi sürecinin dünyadaki sistemin, toplumsal ilişkilerin ne kadar dirençsiz olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Akın, “Devletin temsilcisi siyasal iktidarların yetkilerini toplum yararına kullanmasının önemi anlaşıldı. Zor bir süreç. Türkiye’nin şanssızlığı ise pandemiye zayıf ekonomi içindeyken denk gelmesi. Bu, işleri daha da zorlaştırıyor. Ancak bu süreçte en çok zararı hizmet sektörü göldü. Halkın geçim sıkıntısı ve işsizlik insanları canından bezdirdi. Yardımları yapacak para da yok kasada. Borç almaya kalkarsanız yüksek faizle borç veriliyor. Tüm bunlar bir araya gelince önümüzdeki sürecin daha zorlu geçeceğin düşünüyorum” dedi.
Çözüm olarak hızlı şekilde orta vadeli ekonomik yapılandırma programı oluşturulmasını gösteren Akın, “Biz Mersin olarak ne yaparsak yapalım ekonomi yönetimi doğru maliye ve para politikaları uygulamazsa kent ekonomisindeki sıkıntıyı aşamayız” değerlendirmesini yaptı.
Türkiye’nin artık geleneksel maliye ve para politikası uygulaması gerektiğini kaydeden Akın, “Örneğin eğer mevduata faiz belirleyecekseniz bu faiz hiçbir şekilde enflasyon altında olmamalı. Maliye politikasında da denk bütçe önemli. Son yıllara kadar güçlü bir maliye politikamız vardı ama onu da kaybettik. Şu anda en büyük sorun güven eksiği. Güveni de doğru ve şeffaf politikalarla yakalarsınız. Verilen yetersiz teşviklerle vergi sigorta primi ertelemekle kredi taksiti ötelemeyle sorun çözülmez. Zor durumdaki işletmelerin cebine nakit para konulmalı. Dünya böyle yapıyor” diye konuştu.

“Şirketler ekonomik, mali ve finansal olarak zor durumda”
Meclis Üyesi ve bağımsız denetim ve danışmanlık şirketi sahibi Erol Dibo ise teşviklere ve bazı uygulamalara değindi. Özellikle SGK teşviklerinin çok karmaşık olduğunu ve işin ehli kişilerin dahi zorlandığını ifade eden Dibo, bu soruna yapılacak sadeleştirmelerle çözüm üretilmesini beklediklerini söyledi. Bir takım uygulamalar planlanırken tarafların görüşlerinin alınmamasından da şikayetçi olan Dibo, “Kanun koyucular yaptıkları yasal düzenlemelere paydaşları dahil etmediklerinden büyük sıkıntı çıkıyor. En büyük örneği Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) üzerinde gördük. Taraflar dahil edilmeden yapılan bu düzenleme yeterince farkındalık oluşturamadı. Oysa uyulmaması halinde uygulanacak idari ve adli yaptırımlar, bir işletmeye sermayesini, işini kaybettirecek düzeyde ağır. Yasal mevzuat anlaşılabilir ve kolay uygulanabilir hale getirilmeli. Çevre Mühendisleri Odaları bile bu kanunun tarafı olmadıklarını sosyal medyada dile getirdi. O zaman kanun koyucu hangi paydaşlarla görüşerek bu uygulamayı yerine getiriyor ya da çözüm üretiyor, bunu irdelemek lazım” ifadelerini kullandı.
Şirketlerin pandemi sürecinde yaşadığı ekonomik zorluğu da hatırlatan Dibo, para kazanamayan işletme sahiplerinin ötelenen vergi ve prim borçlarını ödeme döneminin geldiğini belirtti. Bilanço ve mali tabloların kötü olduğunun altını çizen Dibo, kamuya borçların yapılandırılarak ödenmesini, mevcut ihtilafların sulh yoluyla sonuçlanmasını, vergide öngörülebilirliğin artırılmasını, geçmiş vergilendirme dönemiyle ilgili olası risklerin azaltılması konusunda vergi affı ve matrah artırımı beklediklerini ve bu konunun şirketlerin bilanço ve finansal durumları için bir zaruret haline geldiğini söyledi.

“OSGB’ler için KDV yüzde 1’e indirilmeli”
Meclis Üyesi ve iş sağlığı ve güvenliği firması sahibi Yakup Yılmaz da özellikle Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde (OSGB) yaşanan sorunlara dikkat çekti. İş sağlığı ve güvenliğinin 2012’de İLO sözleşmesiyle gündeme geldiğini hatırlatan Yılmaz, “Yasa 2013’te yürürlüğe girecekti ama hep eksik kalan yanlarıyla bugüne geldi. Bugün ise yürürlük tarihi 2023’e ertelendi. Bu konuda çalışan 2 bin 500 tane OSGB firması var. Belki bu zor süreçte bu firmalara kısa çalışma ödeneği sağlanıyor ama konu yasalaşmadığı için hizmet alacak firmaların bir kısmı OSGB’lerle çalışırken önemli bir kısmı çalışmamayı tercih ediyor. Bu durum OSGB firmalarının sıkıntı yaşamasına neden oluyor” dedi.
Çözüm önerisi de sunan Yılmaz, birçok sektörde KDV indirimine gidildiğini hatırlatıp, iş sağlığı ve güvenliği sektörüne de yüzde 1’lik KDV uygulamasının getirilmesinin sektörde faaliyet gösteren firmalara bir nebze olsun katkısının olacağını beklediklerini söyledi. Sektör içinde birçok firmanın ayakta kalabilmek adına KDV ya da SGK giderlerini gözetmeden müşterilerine fiyat verdiğini de dile getiren Yılmaz, böylesi uygulamaların ise haksız rekabeti beraberinde getirdiğini ifade ederek, bu sektörde faaliyet gösteren firmalar için denetimlerin artırılması talebinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus’ta 2 ayrı evde çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Tarsus’ta 2 ayrı evde çıkan yangın hasara neden oldu
'Sahte bahis kuponu' operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER 'Sahte bahis kuponu' operasyonunda 2 tutuklama
Sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü ...
Eshab-ı Kehf ve Çiftlikköy mezarlıkları 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak
YEREL HABERLER Eshab-ı Kehf ve Çiftlikköy mezarlıkları 2021 yılının ...
Sahte iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandırdılar Mersin'de sosyal medya hesapları üzerinden sahte sayfalar açarak, "iddaa kuponu tutturdunuz" vaadiyle vatandaşları dolandıran 6 kişi gözaltına alındı Şahısların bu yolla binlerce liralık gelir ele ettikleri tespit edildi
YEREL HABERLER Sahte iddaa kuponlarıyla vatandaşları ...
Samanlıkta 11 kilo 130 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Samanlıkta 11 kilo 130 gram esrar ele geçirildi
Mersinliler, e-belediye sistemini sevdi Mersin Büyükşehir Belediyesi, e-belediye sistemiyle 10 milyon TL tahsilat yaptı
YEREL HABERLER Mersinliler, e-belediye sistemini sevdi Mersin ...
Mezitli Belediyesinin 2021 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinin 2021 yılı bütçesi oy birliği ...
Serasındaki güneş panelleriyle hem tasarruf hem kar ediyor
YEREL HABERLER Serasındaki güneş panelleriyle hem tasarruf hem kar ...
Çocukların yağmur sevinci Mersin'de özlenen yağmur ekim ayının sonunda gelince çocuklar yoldaki su birikintisinin içinde yuvarlanıp serinliğin tadını çıkardı
YEREL HABERLER Çocukların yağmur sevinci Mersin'de özlenen yağmur ...
Sebze- meyve halinde çıkan yangında 3 narenciye deposu zarar gördü
YEREL HABERLER Sebze- meyve halinde çıkan yangında 3 narenciye ...
Mersin Sebze Hali'nde yangın Kaynak yapıldığı sırada çıktığı ileri sürülen yangında narenciye ürünlerinin bulunduğu 3 soğuk hava deposu hasar gördü
YEREL HABERLER Mersin Sebze Hali'nde yangın Kaynak yapıldığı sırada ...
Esnafın iş yerinde bulduğu bukalemun ve yumurtaları doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Esnafın iş yerinde bulduğu bukalemun ve yumurtaları ...
İş yerinde bulduğu bukalemunu Akdeniz Belediyesi ekiplerine teslim etti
YEREL HABERLER İş yerinde bulduğu bukalemunu Akdeniz Belediyesi ...
Hayatını kaybeden Azerbaycanlılar için Mersin'de gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden Azerbaycanlılar için Mersin'de ...
Azerbaycan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı Cenaze namazı sonrası hayatını kaybedenler için dualar edilirken, basın açıklamasıyla Ermenistan'a tepki gösterildi
YEREL HABERLER Azerbaycan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze ...
Mersin'den Hatay'a geçmiş olsun ziyareti
YEREL HABERLER Mersin'den Hatay'a geçmiş olsun ziyareti
Mersin’de eylül ayında 3 bin 735 konut satıldı
YEREL HABERLER Mersin’de eylül ayında 3 bin 735 konut satıldı
Bozyazılı muhtarlardan Azerbaycan’a bayraklı destek
YEREL HABERLER Bozyazılı muhtarlardan Azerbaycan’a bayraklı destek
Mersin'de süt üreticilerine kaba yem tohumu desteği
YEREL HABERLER Mersin'de süt üreticilerine kaba yem tohumu desteği
Akkuyu NGS'de çalışmalar hızla sürüyor Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, tamamlandığında ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu tek başına karşılayacak
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'de çalışmalar hızla sürüyor Türkiye'nin ...
Gökalp: "Terör kapsamında işlenen orman yangını suçu, müebbet hapisle sonuçlanır"
YEREL HABERLER Gökalp: "Terör kapsamında işlenen orman yangını suçu, ...
Yerel tiyatro toplulukları Mersinlilerle buluştu
YEREL HABERLER Yerel tiyatro toplulukları Mersinlilerle buluştu
Mersin’de Muhtarlar Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Mersin’de Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X