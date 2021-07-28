Toroslar'da yüzme bilmeyen kalmayacak Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz: "Türk sporuna yetenekli sporcular kazandırmayı amaçlıyoruz”

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, 21 branşta açılan 'Yaz Spor Kursları'nda 2. dönem kayıtlarının başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Olimpik Yüzme Havuzunda, alanında uzman yüzme antrenörleri eşliğinde verilen temel yüzme eğitimlerinden 718 yaş aralığında olanlar faydalanıyor. Dezavantajlı çocukların da ilk defa havuzla tanışması sağlanıyor.

2. dönem kurslar, 320 ağustos tarihlerinde yapılacak

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurslara yoğun ilgi var. Birinci dönemde 332 çocuğun yüzme eğitimi aldığı kursların ikinci dönemi ise 320 ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Kurslar salı, çarşamba, perşembe ve cuma olmak üzere haftanın dört günü 6 grup şeklinde yapılırken, havuz ve çevresinde hijyenik şartlara büyük önem veriliyor.

Kursiyerler için servis imkanı

Yüzme kursuna katılan çocukların, Çukurova Mahallesi'nde bulunan Toroslar Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzuna ulaşımı da belediyenin servisleriyle yapılıyor. Çocuklar, ikamet ettikleri mahallede belirlenen noktalardan servislerle alınarak kurslara katılıyor.

Yaz tatilini yüzme öğrenerek değerlendirmek isteyenler, belediye ana hizmet binası ile Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki veznelere yatırdıkları 60 TL kayıt ücreti ve formu, kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğrafla birlikte Toroslar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne kayıtlarını yaptırabiliyor.

"Çocuklarımıza spor bilincini aşılıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kurslara gösterilen yoğun ilginin sevindirici olduğunu belirterek, Toroslar’da yüzme sporunu yaygınlaştıracaklarını söyledi. Çocuklara spor bilincini aşılama ve onların fiziksel gelişimlerine katkı sunmak adına spor kurslarına büyük önem verdiklerini kaydeden Yılmaz, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ sözünden hareketle çocuklarımızın, yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla bu kurslarımızı düzenliyoruz. Spor kurslarımıza katılan çocuklarımız ve gençlerimiz, pandemiyle geçen sürecin ardından yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi hem streslerini atıyorlar hem de yeni dostluklar edinerek eğlenceli anlar yaşıyorlar. Kurslarımızda yetenekli olan sporcularımızın da elinden tutarak Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

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