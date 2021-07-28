Mersin'in 2 ilçesinde orman yangını (2)

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HAVADAN MÜDAHALEYE ARA VERİLDİ

Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangın devam ediyor. Havanın kararmasıyla yangına havadan yapılan müdahaleye ara verildi. Ekiplerin alevlere karadan müdahalesi devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Aydıncık Mustafa GÜMÜŞ

2021-07-28 21:34:37



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