Gece Yolcuları, Millet Bahçesinde konser verecek

Akdeniz Belediyesi, yaz eğlencelerini “Gece Yolcuları” müzik grubunun vereceği konser ile yeniden başlatıyor. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersinlileri cumartesi akşamı Millet Bahçesi sahil etabında düzenlenecek ücretsiz konsere davet etti.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, vatandaşların uzun süredir hasret kaldığı kültürel ve sanatsal etkinliklere yeniden başlıyor. Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenecek olan etkinlikte “Gece Yolcuları” müzik grubu, deniz kenarında ücretsiz konser ile vatandaşları yeniden bir araya getiriyor. Müzikseverlerin de birbirinden güzel şarkılara eşlik edebileceği konser, 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü Millet Bahçesi sahil etabında saat 20.00’de başlayacak.

Tüm Mersinlileri, sandalyelerini alıp ücretsiz konseri izlemeye davet eden Başkan Gültak, “Özellikle korona virüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle yaşadığımız zor ve zahmetli günlerde, güzel bir moral etkinliği olacak konserimize tüm vatandaşlarımız davetlidir. Şüphesiz gelen herkes, etkinliğimiz boyunca pandemi koşullarını göz önünde bulundurup hassasiyet gösterecektir. Tüm Mersinlileri bu eğlence dolu etkinliğimize bekleriz” dedi.

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