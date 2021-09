Akkuyu NGS´nin 2'nci ünitesi için üretilen buhar jeneratörlerinin sevkine başlandı

MERSİN, (DHA)- MERSİN´de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali´nin (NGS) 2'nci ünitesi için üretilen buhar jeneratörleri Rusya'dan yola çıktı. Her biri 355 ton ağırlığındaki 4 buhar jeneratörü, 3 bin kilometrelik deniz yolculuğunun ardından inşa sahasına ulaşacak.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaat çalışmaları sürürken yurt dışında üretilen ekipmanlar da Türkiye getiriliyor. Rosatom'un makine yapım bölümü Atomenergomash A.Ş´nin bir parçası olan AEM Technologies A.Ş´nin şubesi Atommash, NGS ikinci ünitesi için üretilen buhar jeneratörlerinin sevkiyatına başladı. Buhar jeneratörleri yola çıkarken, AEM-Technologies Genel Müdürü Igor Kotov, 4 buhar jeneratöründen ilkinin yapımı planlanan takvimden 8 ay önce tamamlandığını belirterek, "Setin temel üretim işlemlerinin süresi yarıya indi. Bu, şirketin etkili ve yoğun atılımı sayesinde sağlanmıştır. Üretim üssümüzü büyük ölçüde güçlendirdik, dijital teknolojileri getirdik. Etkinliği artırmayı ve personeli geliştirmeyi sürdürüyoruz. Bunun sonucunda bugün Türkiye´deki ilk nükleer güç santralinin ikinci ünitesi için setin sevkiyatına başlıyoruz. Bizim için kilit nokta, bunun belirlenmiş olan zamandan çok önce başlamış bir sevkiyat oluşudur. Tesiste nükleer güç ekipmanı imalatının, üretim kapasitelerinin maksimum kullanımıyla istikrarlı bir `üretim temposu´ seviyesine ulaştığını söyleyebiliriz" dedi.

TEMEL EKİPMAN

Buhar jeneratörleri, reaktörün birinci devresinin temel ekipmanı olma özelliğini taşıyor. Akkuyu NGS projesinde, her biri 4 buhar jeneratörü ile donatılacak olan 3+ nesil VVER-1200 reaktörlü dört güç ünitesi yer alıyor. Dünyada 'Yap, işlet, sahip ol' modeliyle inşa edilen ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu NGS, VVER-1200 tipi 3+ nesil 4 reaktörden oluşacak. Her bir reaktörün kapasitesi 1200 MW olacak.

BİRİNCİ SINIF GÜVENLİK ÜRÜNÜ

Buhar jeneratörü birinci sınıf bir güvenlik ürünü olarak kabul ediliyor. Gövdesi, iki eliptik tabanlı yatay silindirik bir kaptan oluşan buhar jeneratörünün orta kısımda, reaktör soğutucusu giriş ve çıkış kolektörleri bulunuyor. Gövdenin üst kısmında buhar boşluğu, alt kısmında ise 11.000 paslanmaz borudan oluşan ısı değişim yüzeyi yer alıyor. Çapı 16 mm, uzunluğu ise 11 ila 17 metre arasında olan buhar jeneratörü boruları, tamamının birleştirilmesi durumunda 148,5 km´lik bir uzunluğa ulaşabiliyor. Boru uçları iki kolektöre sabitleniyor. Buhar jeneratörünün uzunluğu yaklaşık 15 metreyi bulurken, çapı ise 4 metreyi geçiyor. Ekipmanın ağırlığı ise 355 tonu buluyor.

AKKUYU NGS SAHASINA ULAŞACAK

Atommash´tan müşteriye teslimat, kara ve deniz yoluyla, kombine biçimde yürütülüyor. Ekipman öncelikle kara yoluyla Tsimlyansk Barajı Limanı'na ulaştırılacak. Buhar jeneratörleri daha sonra 650 tonluk bir köprülü vinç kullanılarak mavnaya yüklenecek ve deniz yoluyla Türkiye'ye gönderilecek. Nehir-deniz tipi gemi, Volgodonsk´dan yola çıkıp Don Nehri boyunca Konstantinovsk, Semikarakorsk, Rostov-on-Don, Azak şehirlerinden geçecek. Ardından Azak Denizi ve Kerç Boğazı´nı da geçerek Karadeniz´e gelecek. Sonrasında İstanbul Boğazı'ndan da geçecek olan ekipman, Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi´nin ardından Akdeniz'e ulaşacak. Ekipman böylece yaklaşık 3 bin kilometrelik bir deniz yolculuğunun ardından Akkuyu NGS inşa sahasına ulaşmış olacak.

