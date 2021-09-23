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Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde şarampole düşen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Darıpınarı Mahallesi Korucak mevkisinde meydana geldi. Çamlıyayla’dan Tarsus’a seyir halinde olan Ayhan Koruyan, idaresindeki 06 DTM 51 plakalı kamyonetle dönüş almaya çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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