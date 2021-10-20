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Dünyanın en büyük bayrağı boyanıyor Mut ilçesindeki 180 metre uzunluğa, 120 metre genişliğe sahip ve yaklaşık 22 bin metrekare ebatındaki Türk bayrağını boyama çalışmaları sürüyor

İHA

Dünyanın en büyük bayrağı boyanıyor Mut ilçesindeki 180 metre uzunluğa, 120 metre genişliğe sahip ve yaklaşık 22 bin metrekare ebatındaki Türk bayrağını boyama çalışmaları sürüyor

Mersin'in Mut ilçesinde, dünyanın zemine işlenmiş en büyük Türk bayrağı boyanıyor.
İlçeye bağlı Kelce Mahallesi Sarıtaş mevkiinde bulunan Türk bayrağı, 180 metre uzunluğa, 120 metre genişliğe sahip ve yaklaşık 22 bin metrekare ebatında. Türk bayrağının, Mut Belediyesi ve ilçede gönüllü esnaf desteği ile yeniden boyanmasına başlandı.
boyanmakta.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, “Bizler Cumhuriyetimizin sonsuza dek savunucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden hiç ayrılmayan Türk Milliyetçileri olarak, gururumuz olan bayrağımıza sahip çıkıyoruz. 22 dönümlük büyüklüğü ile dünya rekorunu elinde bulunduran zemine işlenmiş en büyük Türk bayrağımızı ilçemizde sergiliyoruz. 6 Ekim 2021 tarihinde bayrağımızı boyamaya başladık. Bu gayretimize, bu hizmete ilçe esnaflarımız kayıtsız kalmayarak boyama çalışmalarına katkı verdiler. İşçiliğinin tamamının belediyemiz ekiplerince yapıldığı boyama çalışmalarımızda, bizlere destek olan esnafımız, personelimizin yemeğine kadar düşünerek bizlere destek oluyor. Ben bu hizmete el veren, gönül veren, destek olan bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
22 dönümlük dev Türk bayrağını boyama çalışmalarının Ekim ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

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