Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesi Yeğenli Mahallesi'nde tarihi eser bulmak amacıyla 2'nci derece arkeolojik sit alanı içerisinde kazı yapıldığı ihbarı alındı. Bunun üzerine bölgede araştırma yapan ekipler, iş makinesi ile kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahıslar gözaltına alınırken, ele geçirilen antik döneme ait 6 taş eser ise incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.