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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anamur ve Boyazı'da asfalt çalışmaları sürüyor

İHA

Anamur ve Boyazı'da asfalt çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Anamur ilçesini Bozyazı’ya bağlayan 6 bin 100 metrelik yolda asfalt çalışması yapıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi koordinesinde yapılan çalışmalarla Anamur ve Bozyazı’nın bir yol sorunu daha çözüme kavuştu. Ekipler, Mersin’in merkezine yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bulunan Anamur ilçesini Bozyazı’ya bağlayan grup yolunda toplam 6 bin 100 metrelik asfalt çalışması gerçekleştirdi. Tamamlanan asfalt çalışması Evciler, Akcami ve Narince mahallelerinde yaşayanlara rahat bir nefes aldırdı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Anamur ve Bozyazı Koordinasyon Şube Müdürü Mehmet Ünal Erdal, iki ilçeyi bağlayan bir yolda çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Aynı zamanda Abanoz ve Akpınar Yaylasına çıkan bir kestirme yol burası. MESKİ içmesuyu çalışması yaptı. İçmesuyu çalışmamız bittikten sonra buranın acilen asfaltlanması gerekiyordu. Burada üretim var, seralar var. Çilek ve muz üreticilerimizin yoğun olduğu bir yer. Aynı zamanda bir yerleşim alanı. Asfalt çalışmasını an itibariyle tamamladık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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