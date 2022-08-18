Sokak ortasında gündüz motosiklet hırsızlığı kamerada 

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Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, İbrahim Karakaya'nın 2 ay önce taksitle aldığı sokaktaki motosikletini, gündüz vakti kimliği belirsiz 2 kişi çaldı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Tarsus ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni açtığı iş yerinde hazır su taşımak için 2 ay önce taksitle satın aldığı sıfır kilometre motosikletinin yerinde olmadığını fark eden İbrahim Karakaya, polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, motosikleti 2 şüphelinin çaldığını belirledi. Olay yerine tek motosikletle gelen şüphelilerden birinin, çaldığı motosikletle bölgeden uzaklaştığı tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-08-18 17:24:55



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