TÜMER METİN NE DEMİŞTİ?

Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray karşısında Fenerbahçe adına sahanın en iyi oyuncularından biri olduğunu ancak Marcao ile yaşadığı pozisyondan sonraki tavırları sebebiyle kendisini övmeye dilinin varmadığını söylemişti.