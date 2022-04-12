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Mert Hakan Yandaş Ada'yı salladı! Fenerbahçe'den paylaşım geldi

Fenerbahçeli futbolcunun Marcao ile girdiği mücadele sonrasında 5-6 takla atması sosyal medya da çok konuşuldu. Mert Hakan Yandaş'ın yerde yuvarlanması İngiliz basınında manşetlere de taşındı. 27 yaşındaki futbolcuya kulübü Fenerbahçe'den destek paylaşımı geldi! İşte detaylar

  • 01
    Mert Hakan Yandaş Ada'yı salladı! Fenerbahçe'den paylaşım geldi

    Derbinin en çok konuşulan ismilerinden biri de Mert Hakan Yandaş oldu.
  • 02
    Mert Hakan Yandaş Ada'yı salladı! Fenerbahçe'den paylaşım geldi

    Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği derbide Marcao'nun müdahalesiyle yerde Mert Hakan Yandaş'ın 5-6 takla atması sosyal medyada çok konuşuldu.
  • 03
    Mert Hakan Yandaş Ada'yı salladı! Fenerbahçe'den paylaşım geldi

    27 yaşındaki futbolcunun yerde yuvarlanması İngiliz basınında manşetlere taşındı. The Sun'da bu görüntüler yayınlanırken, futbolseverlerin verdiği tepkiler de paylaşıldı.
  • 04
    Mert Hakan Yandaş Ada'yı salladı! Fenerbahçe'den paylaşım geldi

    FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

    Galatasaray derbisinde Marcao ile girdiği ikili mücadele sonrası attığı taklalar nedeniyle gündem olan Mert Hakan Yandaş'a kulübü Fenerbahçe'den destek paylaşımı geldi.
  • 05
    Mert Hakan Yandaş Ada'yı salladı! Fenerbahçe'den paylaşım geldi

    Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde rakip oyuncu Marcao ile girdiği ikili mücadele sonrası attığı taklalar sebebiyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mert Hakan Yandaş'a destek çıktı.
  • 06
    Mert Hakan Yandaş Ada'yı salladı! Fenerbahçe'den paylaşım geldi

    Sarı lacivertli kulüp, deneyimli futbolcunun tribünlere 'sus' işareti yaptığı fotoğrafını paylaştı. 
  • 07
    Mert Hakan Yandaş Ada'yı salladı! Fenerbahçe'den paylaşım geldi

    Sarı lacivertli kulüp, deneyimli futbolcunun tribünlere 'sus' işareti yaptığı fotoğrafını paylaştı. 
  • 08
    Mert Hakan Yandaş Ada'yı salladı! Fenerbahçe'den paylaşım geldi

    Söz konusu paylaşım, kısa süre içerisine binlerce etkileşim aldı ve kulübün, derbi sonrası yapılan eleştirilere cevabı olarak yorumlandı.
  • 09
    Mert Hakan Yandaş Ada'yı salladı! Fenerbahçe'den paylaşım geldi

    TÜMER METİN NE DEMİŞTİ?

    Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray karşısında Fenerbahçe adına sahanın en iyi oyuncularından biri olduğunu ancak Marcao ile yaşadığı pozisyondan sonraki tavırları sebebiyle kendisini övmeye dilinin varmadığını söylemişti.
  • 10
    Mert Hakan Yandaş Ada'yı salladı! Fenerbahçe'den paylaşım geldi

    "Mert Hakan sahanın öteki işlerine bulaşmasa sahanın en iyilerinden diyeceğim. Ama diğer işlere bulaştığı için dilim varmıyor. Gereksiz işleri var. Marcao ile didişmeler, yatıp kalkmalar, tribüne oynamalar. Mert Hakan iyi futbolcu, önce futbolculuğunu gösterecek."
  • 11
    Mert Hakan Yandaş Ada'yı salladı! Fenerbahçe'den paylaşım geldi

    SOYAL MEDYADA YAZILANLARDAN BAZILARI

    - Mert Hakan Yandaş'a nasılsın dediğimizde , "Sağol ne olsun işte yuvarlanıp gidiyoruz" diyordur sanırım. 
  • 12
    Mert Hakan Yandaş Ada'yı salladı! Fenerbahçe'den paylaşım geldi

    - Bu, kreşteki bir çocuğun başka bir çocuğu dürtmesi ve sempati kazanmak için bakıcının önünde bilerek ağlaması gibi...
  • 13
    Mert Hakan Yandaş Ada'yı salladı! Fenerbahçe'den paylaşım geldi

    - Futbol izlememiş olmamın en büyük nedeni.
  • 14
    Mert Hakan Yandaş Ada'yı salladı! Fenerbahçe'den paylaşım geldi

    - Mert Hakan Marcao'yu attırmak için yaptığı numaraları futbol oynamak için yapsa; İtalya'da oynardı..

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