Milli atletler Elmas Ligi'nde mücadele etti

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen Gençlerbirliği'nin golcü oyuncusu Mert Nobre, aktif futbol kariyerini noktaladı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, profesyonel futbol kariyerinin son maçına çıkan 38 yaşındaki Mert Nobre'ye karşılaşma öncesi kırmızı-siyahlı kulübe ve Türk futboluna katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Hem Gençlerbirliği hem de Adana Demirspor taraftarının büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Mert Nobre, göz yaşlarına hakim olamadı.

Kırmızı-siyahlı taraftarlar, Gençlerbirliği'nin merhum başkanı İlhan Cavcav'ın görselinin yer aldığı, "Söz vermiştik. Kupa cennette. Şampiyon." yazılı koreografi hazırladı.

Gençlerbirliği taraftarı, başkent ekibinin küme düştüğü sezonda takımı çalıştıran teknik direktör Ümit Özat aleyhine tezahüratta bulundu.