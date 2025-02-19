Merve Taşkın: Kelepçem takıldı

Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili yaptığı paylaşımından dolayı 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

14 Şubat'ı nezarethanede geçiren Merve Taşkın, adliyeye sevk edildikten sonra ev hapsi cezasıyla serbest bırakılmıştı. Ev hapsindeki Merve Taşkın, dün kendisine takılan kelepçelerle ilgili sorun yaşandığını söylemişti.

.png REKLAM Taşkın; "Görevliler, ev hapsi cezam için iki gündür kelepçe takmaya çalışıyorlar ve en az 5 farklı kelepçe saatlerce denendi ama olmuyor. Kelepçeyi Ankara'ya bağlayamıyorlar. Şimdilik anlayamadıkları ve çözemedikleri bir problem var. Yarın, bana özel kelepçe yollanacak Ankara'dan ve tekrar denenecek. Eğer bana özel yeni bir tane yollanıyorsa farklı renk talebinde bulunabilir miyim?" ifadelerini kullanarak verilen ev hapsi cezasını alaya almıştı.