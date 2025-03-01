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        Haberler Gündem MESEM üzerinden 77 milyon liralık vurgun: 20 tutuklama

        MESEM üzerinden 77 milyon liralık vurgun: 20 tutuklama

        Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden usulsüzlük yaparak kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 38 şüpheliden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 02:06 Güncelleme: 01.03.2025 - 02:08
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        MESEM üzerinden 77 milyon liralık vurgun: 20 tutuklama
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        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

        İHA'nın haberine göre; Kocaeli merkezli İstanbul, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Manisa ve Samsun olmak üzere toplam 7 ilde düzenlenen operasyonda, MESEM üzerinden usulsüzlük yaparak kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 39 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 38'i emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi, bir şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında ise 2 firarinin arandığı öğrenildi.

        20 ZANLI TUTUKLANDI

        Adliyede ifadeleri alınan şüphelilerden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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