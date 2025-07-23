T&uuml;rkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve İstanbul Teknik &Uuml;niversitesi (İT&Uuml;), sanayinin dijital d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;ne liderlik etmek amacıyla g&uuml;&ccedil;lerini birleştirdi. T&uuml;rkiye&rsquo;de bir ilk olan Yapay Zek&acirc; Y&uuml;ksek Lisans Programı, MESS &uuml;yeleri başta olmak &uuml;zere &ouml;zel sekt&ouml;r profesyonellerine, yapay zek&acirc; teknolojilerini &uuml;retim s&uuml;re&ccedil;lerine entegre etme ve bu alanda uzmanlaşma imk&acirc;nı sağlayacak. Eyl&uuml;l 2025&rsquo;te başlayacak program, hibrit eğitim modeliyle teorik bilgiyi sanayiye &ouml;zel uygulamalı eğitimlerle buluşturacak. SANAYİ VE AKADEMİ İŞ BİRLİĞİYLE GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN EĞİTİM MESS&rsquo;in teknoloji &uuml;ss&uuml; MEXT ve İT&Uuml;&rsquo;n&uuml;n akademik altyapısıyla hayata ge&ccedil;irilen program, sanayide yapayzek&acirc; teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor. &Ccedil;evrimi&ccedil;i derslerin yanı sıra İT&Uuml; kamp&uuml;s&uuml;nde ve MEXT&rsquo;te y&uuml;z y&uuml;ze eğitimler d&uuml;zenlenecek. Ayrıca, MEXT ekosistemindeki k&uuml;resel teknoloji şirketlerinden uzmanlar, programa konuk konuşmacı olarak katılarak sekt&ouml;rel bilgi paylaşımını g&uuml;&ccedil;lendirecek. Program, &ldquo;Yapay Zek&acirc; Odağında B&uuml;y&uuml;k Veri ve İş Analitiği&rdquo; ile &ldquo;Yapay Zek&acirc; &Ccedil;ağında İşletme ve Teknoloji Y&ouml;netimi&rdquo; olmak &uuml;zere iki ana başlık altında sunulacak. UYGULAMALI EĞİTİMLE SANAYİYE &Ouml;ZEL &Ccedil;&Ouml;Z&Uuml;MLER Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra sanayiye &ouml;zg&uuml; senaryolar &uuml;zerinden uygulamalı eğitim alarak yapay zek&acirc;nın &uuml;retim s&uuml;re&ccedil;lerindeki pratik kullanım alanlarını deneyimleyecek. Teknik uzmanlardan iş geliştirme profesyonellerine kadar geniş bir kitleye hitap eden program, sanayinin ihtiya&ccedil;larına y&ouml;nelik &ccedil;&ouml;z&uuml;mler &uuml;retmeyi ama&ccedil;lıyor. MESS&rsquo;in liderliğinde, İT&Uuml;&rsquo;n&uuml;n de &uuml;yesi olduğu AI EDIH T&uuml;rkiye Konsorsiyumu (Yapay Zek&acirc; Temalı Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi) ile iş birliği, programın uluslararası &ouml;l&ccedil;ekte de etki yaratmasını sağlayacak. LİDERLERDEN PROGRAMA TAM DESTEK MESS Y&ouml;netim Kurulu Başkanı &Ouml;zg&uuml;r Burak Akkol, programın sanayinin d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;ne katkı sağlayacağını vurguladı: &ldquo;Sanayimizin bug&uuml;nk&uuml; ihtiya&ccedil;larına &ccedil;&ouml;z&uuml;m sunmanın &ouml;tesinde, geleceği şekillendirecek yetkinlikleri kazandırmaya odaklanıyoruz. İT&Uuml; ile iş birliğimiz, yapay zek&acirc;da elimizi taşın altına koyduğumuz bir adım. Bu program, &uuml;lkemiz sanayisine uzun vadeli katkılar sağlayacak.&rdquo; İT&Uuml; Rekt&ouml;r&uuml; Prof. Dr. Hasan Mandal ise &uuml;niversite-sanayi iş birliğinin &ouml;nemine dikkat &ccedil;ekti: &ldquo;İT&Uuml; olarak bilgiyi yalnızca &uuml;retmekle yetinmiyor, sanayide uygulanabilir hale getiriyoruz. MESS ile hayata ge&ccedil;irdiğimiz bu program, yapay zek&acirc;yı &uuml;retimle buluşturan g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir &ouml;rnek.&rdquo; MEXT Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; Efe Erdem de programın yenilik&ccedil;i vizyonunu şu s&ouml;zlerle ifade etti: &ldquo;MEXT olarak, 750&rsquo;yi aşkın şirketle iş birliği yaparak dijital ve yapay zek&acirc; d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;ne liderlik ediyoruz. İT&Uuml; ile birlikte hayata ge&ccedil;irdiğimiz bu y&uuml;ksek lisans programı, sanayimizin yapay zek&acirc; yetkinliğini sistemli bir şekilde g&uuml;&ccedil;lendirecek.&rdquo; SANAYİNİN İKİZ D&Ouml;N&Uuml;Ş&Uuml;M&Uuml;NE KATKI MESS&rsquo;in teknoloji &uuml;ss&uuml; MEXT, kuruluşundan bu yana 32 binden fazla kişiye eğitim vererek sanayinin dijital ve yeşil d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;ne katkı sağladı. Yapay Zek&acirc; Y&uuml;ksek Lisans Programı, MEXT&rsquo;in yeni kurulan Yapay Zek&acirc; Merkezi ile birlikte, sanayide inovasyonu ve yetkinliği artırmayı hedefliyor. Ayrıca, AI EDIH T&uuml;rkiye Konsorsiyumu aracılığıyla Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına d&acirc;hil olan MESS ve İT&Uuml;, uluslararası iş birlikleriyle T&uuml;rkiye&rsquo;nin yapay zek&acirc; ekosistemini g&uuml;&ccedil;lendirmeyi s&uuml;rd&uuml;recek.